Vremea in Bucuresti. Meteorologii anunta temperaturi ridicate luni si marti, dar si averse slabe

In intervalul 8 februarie, ora 12.00 - 9 februarie, ora 12.00, in Bucuresti, vremea se va incalzi, astfel incat temperatura maxima va fi de 9 - 10 grade.Cerul va avea innorari si trecator, vor fi averse slabe, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe parcursul noptii si in prima parte a zilei de marti (9 februarie), cand rafalele pot atinge 40 - 45 km/h.Temperatura minima va fi de 5 - 7 grade Celsius. ANM a emis, luni, noi avertizari Cod galben de intensificari ale vantului si polei , valabile in peste trei sferturi din tara, precum si o informare de ploi moderate cantitativ si vant ce vizeaza majoritatea regiunilor.Toate alertele sunt valabile, in functie de regiuni, pana marti, la ora 12.00.