Vreme instabila in urmatoarele doua saptamani. Diferente foarte mari de temperatura de la o zi la alta

In Banat, in primele doua zile ale intervalului, vremea va fi rece, cu temperaturi scazute mai ales noaptea, dar apoi se va incalzi. Astfel, in intervalul 17 - 21 februarie, valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada din an, cu maxime in medie de 7 - 9 grade si minime in medie de la -2 la 0 grade.Pe parcursul celei de-a doua saptamani, vremea se va mentine apropiata de mediile climatologice ale sfarsitului de februarie, iar temperatura aerului nu va avea variatii insemnate de la o zi la alta. In acest sens, media temperaturilor maxime se va situa intre 9 si 12 grade si media minimelor va fi cuprinsa intre -2 si 1 grad. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in intervalul 17 - 21 februarie si in a doua parte a celei de-a doua saptamani.In Crisana, in primele doua zile ale intervalului, vremea va fi rece, cu temperaturi scazute mai ales noaptea, dar apoi se va incalzi. Astfel, in intervalul 17 - 21 februarie, valorile termice se vor situa in jurul celor cele normale pentru aceasta perioada din an, cu maxime, in medie, de 6 - 8 grade si minime, in medie, de pana la -2 grade.Pe parcursul celei de-a doua saptamani, vremea se va mentine apropiata de mediile climatologice ale sfarsitului de februarie, iar temperatura aerului nu va avea variatii insemnate de la o zi la alta. Media temperaturilor maxime se va situa intre 8 si 11 grade si media minimelor va fi cuprinsa intre -3 si 0 grade. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in intervalul 17 - 21 februarie si in a doua parte a celei de-a doua saptamani.In zona Transilvaniei, in intervalul 15 - 17 februarie, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi sub limita gerului mai ales noaptea. Intre 18 si 21 februarie, pe fondul incalzirii vremii, media temperaturilor maxime va fi cuprinsa intre 4 si 6 grade, iar cea a minimelor intre -4 si -2 grade.Pe parcursul celei de-a doua saptamani, vremea se va mentine apropiata de normalul termic al sfarsitului de februarie pentru aceasta regiune, iar temperatura aerului nu va avea variatii insemnate de la o zi la alta. Astfel, media temperaturilor maxime se va situa intre 5 si 8 grade si media minimelor va fi cuprinsa intre -6 si -3 grade. Probabilitatea pentru precipitatii in general slabe va fi ridicata aproape in fiecare zi a perioadei celor doua saptamani.In Maramures, in intervalul 15 - 17 februarie, vremea va fi deosebit de rece mai ales noaptea, cand temperaturile minime vor fi, in medie, intre -12 si -8 grade. Intre 18 si 21 februarie, pe fondul incalzirii vremii, media temperaturilor maxime se va situa intre 3 si 6 grade, iar cea a minimelor, intre -5 si -2 grade.Pe parcursul celei de-a doua saptamani, vremea se va mentine apropiata de normalul termic al sfarsitului de februarie pentru aceasta regiune, iar temperatura aerului nu va avea variatii insemnate de la o zi la alta. In aceste conditii, media temperaturilor maxime se va incadra intre 6 si 8 grade si media minimelor va fi cuprinsa intre -4 si -2 grade. Probabilitatea pentru precipitatii in general slabe va fi mai ridicata in intervalul 17 - 21 februarie si in unele zile ale celei de-a doua saptamani.In regiunea Moldovei, prima saptamana va fi caracterizata in mare parte de o vreme deosebit de rece, cu variatii ale temperaturii aerului de la o zi la alta, astfel incat maximele vor fi cuprinse in medie intre -2 si 2 grade, iar media minimelor se va situa intre -12 si -4 grade, cu cele mai scazute valori in noptile de 16, 17, 19 si 20 februarie, cand local va fi ger Cea de-a doua saptamana va debuta cu temperaturi in crestere, medii ale maximelor de 6 - 8 grade si ale minimelor intre -2 si 0 grade, dar din 24 februarie se va raci din nou, astfel media valorilor diurne se va situa in jurul a 4 grade, iar cea a celor nocturne va oscila intre -6 si -4 grade. Temporar, se vor semnala precipitatii slabe in cea mai mare parte a intervalului.In Dobrogea, vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit in mare parte din prima saptamana, cand vor fi oscilatii ale temperaturii aerului de la o zi la alta, astfel ca maximele vor fi cuprinse in medie intre -4 si 6 grade, iar media minimelor se va situa intre -8 si -2 grade, cu cele mai scazute valori in noptile de 16 si 17 februarie.Cea de-a doua saptamana va debuta cu temperaturi in crestere, medii ale maximelor de 6 - 8 grade si ale minimelor intre 0 si 2 grade, dar din 24 februarie se va raci din nou, iar media valorilor diurne se va situa in jurul a 4 grade, iar cea a celor nocturne va tinde spre medii de -2 grade. Local si temporar se vor semnala precipitatii slabe in cea mai mare parte a intervalului.In Muntenia, prima saptamana va fi caracterizata de variatii ale temperaturii aerului de la o zi la alta. Astfel, vom trece de la o vreme rece la una normala termic si invers, cu maxime ce vor fi cuprinse in medie intre 0 si 8 grade, in timp ce media minimelor se va situa intre -10 si -4 grade, cu cele mai scazute valori in noaptea de 17 februarie, cand local va fi ger.Cea de-a doua saptamana va debuta cu temperaturi in crestere, medii ale maximelor de pana la 10 - 12 grade si ale minimelor intre -2 si 0 grade, dar din 24 februarie se va raci din nou, astfel incat media valorilor diurne se va situa in jurul a 8 grade, iar cea a celor nocturne va tinde spre -4 grade. Se vor semnala precipitatii slabe in cea mai mare parte a intervalului, dar cu caracter temporar si doar pe arii restranse.In Oltenia, perioada 15 - 21 februarie va fi caracterizata de variatii ale temperaturii aerului de la o zi la alta, practic de la o vreme rece la una normala termic si invers, cu maxime ce vor fi cuprinse in medie intre 2 si 9 grade, in timp ce media minimelor se va situa intre -8 si -2 grade, cu cele mai scazute valori in noptile de 16 si 17 februarie.Cea de-a doua saptamana va debuta cu o incalzire semnificativa a vremii, medii ale maximelor de pana la 12 - 14 grade si ale minimelor in jurul a 0 grade, dar din 25 februarie se va raci usor, iar media valorilor diurne va tinde spre 8 - 10 grade, iar cea a celor nocturne spre -2 grade. Se vor semnala precipitatii slabe, cu caracter temporar si doar pe arii restranse, in special in perioada 17 - 21 si 24 - 28 februarie.La munte, in primele doua zile ale intervalului, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi diurne in medie de -10 pana la -8 grade si cu nopti geroase, valori nocturne medii cuprinse intre -16 si -14 grade. Ulterior, pana la sfarsitul primei saptamani se va incalzi semnificativ, astfel ca media maximelor va tinde spre 0 grade, iar cea a minimelor spre -6 grade.Cea de-a doua saptamana va debuta cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, maxime medii de pana la 2 - 4 grade si minime in medie de la -4 la -2 grade, dar din 25 februarie se va raci usor, iar media valorilor diurne va tinde spre 0 grade, iar cea a valorilor nocturne va tinde catre -6 grade. Temporar, se vor semnala precipitatii, in general slabe cantitativ, in cea mai mare parte a intervalului.