Prognoza meteo, pe regiuni, pentru intervalul 13-26 iulie

Potrivit meteorologilor,, cand media maximelor termice se va situa in jurul a 30 de grade., apoi maximele termice vor creste din nou, astfel incat, la sfarsitul intervalului de prognoza vremea va deveni calduroasa, iar temperaturile la amiaza vor fi cuprinse intre 30 si 32 de grade Celsius.Media minimelor (temperaturile nocturne) va creste de la 10...12 grade in primele zile, pana la 16 grade in dimineata de 17 iulie. In ziua urmatoare va cobori spre 13 grade, iar in zilele care vor urma va fi tot mai ridicata, pana spre 16...17 grade, in 26 iulie., maximele vor fi in crestere, de la 23 de grade in prima zi, pana la 28...29 de grade in data de 16 iulie, apoi va scadea cu aproximativ 6 grade, pentru ca din 18 iulie sa fie din nou in crestere, pana spre 30 de grade in ultima zi.Minimele (temperaturile nocturne) vor va creste de la 9...10 grade in primele zile ale intervalului, pana spre 15...16 grade in dimineata de 17 iulie. In 18 iulie vor fi mai scazute, in jur de 13 grade Celsius, iar din 19 iulie vor creste din nou, treptat, pana la 16 grade, spre finalul intervalului prognozat.Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicata intre 16 si 20 iulie., vreme racoroasa in primele doua zile ale acestei saptamani, cand maximele vor fi in jurul de 21 de grade Celsius, iar minimele, 7...10 grade. Ulterior, temperaturile vor creste, astfel ca in 16 iulie se vor atinge maximele de 27...28 de grade si minime de 12...13 grade.In 17, 18 iulie, se va raci cu 2...3 grade, apoi maximele vor creste din nou, pana la 28 de grade la finalul intervalului. Minimele nu vor avea variatii semnificative, se vor situa in jurul a 13 grade Celsius.Probabilitatea pentru averse va fi in crestere dupa data de 16 iulie., la inceputul intervalului vremea va fi racoroasa, media maximelor fiind de 21 de grade, iar a minimelor de 8...9 grade, apoi se va incalzi, astfel ca, in 16 iulie maximele termice vor fi in medie de 26...27 de grade, iar in 17 iulie minimele termice vor atinge o medie de 14 grade.In urmatoarea zi se va raci, apoi se va relua treptat procesul de incalzire, care se va resimti mai mult la valorile diurne, decat la cele nocturne.Probabilitatea mai mare de averse va fi intre 16 si 20 iulie., temperaturile maxime vor creste, de la cele 22 de grade Celsius de azi (luni 13 iulie), pana la 29...30 de grade, in data de 16 iulie. In zilele de 17, 18 iulie, se va raci cu 4...5 grade, apoi maximele termice vor creste din nou si vor avea variatii, in general, intre 26 si 29 de grade.Media temperaturilor minime se va situa in jurul a 11 grade in primele trei zile, in urmatoarele doua va creste cu pana la 4...5 grade, apoi nu va mai avea variatii bruste.Probabilitatea mai mare de averse va fi intre 16 si 20 iulie.in prima saptamana, media temperaturilor maxime va avea variatii intre 24 si 29 de grade, iar a minimelor intre 15 si 19 grade. In cea de a doua saptamana nu vor mai fi modificari semnificative, maximele se vor situa, in medie, intre 27 si 29 de grade, iar media minimelor va fi intre 18 si 20 de grade.Conditii pentru averse vor fi la inceputul intervalului si trecator dupa data de 18 iulie.In Muntenia, vremea se va incalzi treptat pana in jurul datei de 16 iulie, cand media maximelor termice se va situa in jurul a 32 de grade si va deveni calduroasa. In 18 iulie va fi o racire de aproximativ 4 grade, apoi maximele termice vor creste din nou treptat, astfel incat, in ultimele zile din intervalul de prognoza vremea va redeveni calduroasa.Media minimelor termice va creste pana la 17 grade in dimineata de 18 iulie, apoi nu se va mai modifica semnificaiv.Probabilitatea mai ridicata de averse va fi la inceputul intervalului, precum si intre 17 si 20 iulie., temperaturile maxime vor creste, de la 26 de grade azi (13 iulie), pana la 32 de grade, in data de 16 iulie. Apoi, 17, 18 iulie, se va raci cu 5...6 grade, dupa maximele vor creste din nou si vor avea variatii, in general, intre 27 si 32 de grade.Media temperaturilor minime se va situa in jurul a 13 grade in primele trei zile, in urmatoarele doua va creste cu pana la 3...4 grade, apoi nu va mai avea variatii bruste., saptamana aceasta, maximele vor fi cuprinse intre 12 si 18 grade, iar minimele intre 4 si 9 grade. Saptamana viitoare temperaturile vor creste: maxime, intre 16 si 21 de grade, minime, intre 8 si 11 grade.