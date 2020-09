Cum va fi vremea in ziua alegerilor locale. Meteorologii prognozeaza o scadere accentuata a temperaturilor dupa 25 septembrie

Meteorologii au prognozat o racire accentuata a vremii dupa 25 septembrie in majoritatea reginilor tarii. De asemenea, se vor inregistra precipitatii, pe alocuri abudente. La inceputul lunii octombrie vremea se va incalzi din nou.Potrivit meteorologilor, in Banat, vremea va fi calda pana in data de 25 septembrie, cu temperaturi maxime ce se vor situa, in medie, in jurul a 28 de grade. Ulterior se va raci, astfel ca media regionala a valorilor maxime va scadea la 19-20 de grade in zilele de 28 si 29 septembrie.Pe 27 septembrie, temperatura va atinge un maximum de 18 grade, cu sanse ridicate de ploaie in regiunea Banatului.La inceputul lunii octombrie se intrevede un proces de incalzire, ce va insemna o crestere a valorilor diurne spre o medie de 23-24 de grade. Noptile vor fi tot mai calde in prima saptamana de prognoza, astfel de la o medie a acestora de 11 grade, se va ajunge la 14-16 grade in 26 septembrie.Pentru a doua parte a intervalului sunt prognozate minime, in medie, intre 8 si 10 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va creste dupa 23 septembrie, insa ploile vor fi pe arii mai extinse si posibil insemnate cantitativ, in perioada 25 - 28 septembrie.Pana in 25 septembrie, in Crisana, vremea va fi calda, cu maxime termice ce se vor situa, in medie, in jurul a 28 de grade, insa, in intervalul 26-29 septembrie se va raci semnificativ, astfel incat media maximelor va fi de 18-20 de grade.Dupa acest interval se va incalzi usor, astfel in primele zile ale lunii octombrie, la nivelul regiunii sunt prognozate maxime de 22-23 de grade. Tendinta valorilor minime de temperatura va fi de crestere de la o medie de 10 grade, pana spre 14-15 grade in intervalul 24-26 septembrie.Pentru a doua saptamana de prognoza sunt estimate minime de 8-10 grade.Vor fi ploi dupa 23 septembrie, insa probabilitatea pentru cantitati de apa mai insemnate va fi mai ridicata in perioada 25-28 septembrie.In Transilvania, pana in 25 septembrie, media regionala a valorilor maxime va fi de 24-26 de grade, caracterizand o vreme calda pentru aceasta perioada. Ulterior se va raci, chiar accentuat in perioada 28 - 30 septembrie, cand media temperaturilor maxime va fi de 17-18 grade.Pentru primele zile ale lunii octombrie sunt estimate maxime usor mai ridicate, in medie de 20-21 de grade. Noptile vor fi racoroase la inceputul intervalului, cu o medie regionala a temperaturilor minime de 7-8 grade, dar cu valori mult mai scazute in depresiuni, insa pana spre finalul saptamanii se va ajunge la o medie de 12-14 grade. Pentru a doua jumatate a intervalului sunt prognozate medii ale temperaturilor minime de 6-8 grade.In intervalul 25 - 28 septembrie vor fi ploi pe arii extinse, iar probabilitatea pentru cantitati de apa mai insemnate va fi ridicata.Si in Maramures, pana in 25 septembrie, media regionala a valorilor maxime va fi de 24-26 de grade, caracterizand o vreme calda pentru ultima decada a lunii septembrie.Ulterior se va raci, chiar accentuat in perioada 28 - 30 septembrie, cand media temperaturilor maxime va fi de 17-18 grade, apoi spre inceputul lunii octombrie se va incalzi usor si se vor atinge maxime in jur de 22 de grade.Minimele termice vor prezenta o tendinta de crestere in prima parte a intervalului, de la o medie a acestora de 8 grade in prima noapte, pana spre 14 grade in 26 septembrie. Dupa aceasta data noptile vor deveni tot mai racoroase, cu o medie regionala de 7-8 grade.In intervalul 25 - 28 septembrie vor fi ploi pe arii extinse, iar probabilitatea pentru cantitati de apa insemnate va fi ridicata.In Moldova, vremea va fi calda pana in jurul datei de 26 septembrie, chiar calduroasa in sudul regiunii, cu o medie regionala a valorilor maxime cuprinsa intre 26 si 29 de grade.Dupa aceasta data este prognozata o racire semnificativa, astfel la finalul lunii septembrie, se vor atinge maxime in jur de 18 grade. In primele zile din octombrie temperaturile maxime vor fi usor mai ridicate, spre o medie de 20-22 de grade.Valorile minime de temperatura vor fi in jur de 10 grade in primele zile, insa ulterior vor fi mai ridicate, iar la finalul primei saptamani, media acestora va atinge 14...15 grade, cu mult peste regimul multianual.In a doua saptamana scaderea de temperatura se va resimti si in regimul nocturn, astfel media regionala a minimelor va ajunge la 9-10 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in intervalul 26 - 29 septembrie, cand si cantitatile de apa vor fi izolat mai insemnate.In Dobrogea, in prima jumatate a intervalului, valorile termice diune se vor situa peste mediile multianuale.In primele 3 zile, media temperaturilor maxime va fi de 24 de grade, iar in intervalul 24-27 septembrie, se vor atinge valori in jur de 26 de grade. Racirea se va resimti si la nivelul acestei regiuni spre finalul lunii septembrie, cand sunt estimate maxime, in medie, de 20 de grade. Regimul termic diurn nu va avea variatii semnificative la inceputul lunii octombrie, dar tendinta va fi de crestere usoara spre valori, in medie de 22 de grade.Valorile minime de temperatura vor fi in jur de 14 grade in primele zile, apoi spre finalul saptamanii, vor creste la 16-18 grade. In a doua saptamana sunt prognozate minime, in medie de 12-13 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in 26 septembrie si in perioada 28 - 30 septembrie.In prima jumatate a intervalului, in Muntenia, vremea va fi calda, local calduroasa in timpul dupaamiezelor in zona de campie. In primele 3 zile, media temperaturilor maxime va fi de 26-28 de grade, iar in intervalul 24-26 septembrie, se vor atinge valori de 29-30 de grade.Incepand cu 27 septembrie se va raci accentuat, astfel media maximelor va scadea la 20-22 de grade. La inceputul lunii octombrie, nu vor fi variatii semnificative in evolutia regimului termic diurn, dar tendinta va fi de crestere usoara spre valori, in medie de 22-24 de grade.Noptile vor fi tot mai calde in prima saptamana de prognoza, astfel de la o medie a minimelor de 10 grade, se va ajunge la 16 grade in 26 septembrie, iar dupa aceasta data, treptat se va reveni la o medie in jur de 10 grade.Dupa 25 septembrie, se vor semnala ploi, pe arii mai extinse si posibil insemnate cantitativ in perioada 28 - 30 septembrie.In Oltenia, vremea va fi calda pana in data de 25 septembrie, local calduroasa in sudul regiunii, cu temperaturi maxime ce se vor situa, in medie, intre 26 si 29 de grade. Ulterior se va raci, astfel ca media regionala a valorilor maxime va scadea la 20 de grade in perioada 28 - 30 septembrie.La inceputul lunii octombrie se intrevede un proces de incalzire, ce va insemna o crestere a valorilor diurne spre o medie de 22-23 de grade. Noptile vor fi tot mai calde in prima saptamana de prognoza, astfel de la o medie a minimelor de 10 grade, se va ajunge la 16 grade in 26 septembrie, insa ulterior se va reveni la minime, in medie de 9...10 grade.Sunt prognozate ploi mai ales in intervalul 25 - 29 septembrie, cand vor fi posibile si cantitati de apa insemnate.La munte, in perioada 21-26 septembrie valorile termice se vor situa peste mediile multianuale, cu maxime la nivelul zonei intre 16 si 18 grade si minime tot mai ridicate, ce se vor apropia de 10 grade. Vremea se va raci dupa acest interval, iar pentru finalul lunii sunt prognozate maxime, in medie de 10 grade si minime de 2-4 grade.In primele zile ale lunii octombrie se intrevede un proces de incalzire, ce va insemna o crestere a valorilor maxime spre 14 grade si minime in medie de 4-6 grade.Dupa 23 septembrie se vor semnala ploi, pe arii mai extinse in perioada 26 - 29 septembrie cand si cantitatile de apa vor fi local insemnate cantitativ.La nivelul intregii tari, temperaturile vor scadea drastic duminica, 27 septembrie, comparativ cu ziua precedenta, si sunt prognozate ploi trecatoare.