Prutul creste in continuare la intrarea in tara, depasind cu 124 de centimetri cota de inundatie la Oroftiana. Au inceput evacuarile

"Potrivit datelor furnizate de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Botosani, in aceasta dimineata, la ora 09.00, raul Prut masura la Oroftiana 594 cm, cu 124 cm peste cota de inundatie. In crestere cu doi cm fata de ora precendeta", a transmis, luni, ISU Botosani.Sursa citata a precizat ca, la aceeasi ora, la Radauti Prut, cota de atentie era depasita cu 56 cm, cu 24 cm mai mult fata de ora 06.00."La aceste cote nu exista riscul ca gospodariile populatiei sa fie afectate", a mai transmis ISU.Pompierii militari si voluntari au evacuat preventiv 14 ciobani, 1.300 de oi, cai si vite din patru stane amenajate in Lunca Prutului.Autoritatile locale si pompierii raman in zona pentru monitorizarea situatiei.