Schimbari drastice de vreme in Bucuresti. De la 14 grade la -2 in decurs de cateva ore: "Se va depune strat de zapada de 2-5 centimetri"

Vremea in Capitala, in urmatoarele zile

11 februarie - orele 12:00 - 20:00

11 februarie ora 20:00 - 12 februarie ora 20:00

12 februarie ora 20:00 - 15 februarie ora 10:00

Vremea se va mentine deosebit de calda, cu o temperatura maxima in jurul a 14 grade. Cerul va avea innorari si temporar va ploua. Vantul va deveni in general moderat in orele serii, cu rafale de pana la 40...45 km/h.Vremea se va raci brusc si accentuat, astfel ca vineri dimineata temperatura aerului va cobori pana in jurul valorii de -2 grade si nu va depasi 0...1 grad pe parcursul zilei. La inceput va ploua, iar dupa miezul noptii si in prima parte a zilei de vineri vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada neuniform, cu grosime in general de 2...5 cm.Temporar, mai ales in orele dupa-amiezii, vantul va avea intensificari cu rafale de 45...55 km/h, amplificand senzatia de frig.Vremea va fi deosebit rece, geroasa in orele diminetilor in zona periurbana, astfel ca minimele termice vor fi de -11..-7 grade, iar la amiaza se vor inregistra valori de -2...0 grade. Vantul va sufla in general moderat, in medie cu 30...35 km/h, amplificand senzatia de rece. Cerul va deveni partial noros, vor fi conditii de ceata cu depunere de chiciura si sepoate forma ghetus.