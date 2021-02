Meteorologii anunta ploi si vant pana marti. Cod galben de polei in zona Moldovei

In intervalul 7 februarie, ora 10.00 - 09 februarie, ora 12.00, sunt anuntate ploi moderate cantitativ, intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii. Vor fi precipitatii mai ales sub forma de ploaie, pe arii mai extinse in cursul zilei de luni (8 februarie), cand indeosebi in vest, nord-vest, precum si in zona de munte, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp si izolat 30...35 l/mp. La munte, la altitudini mai mici de 1800 m, ploile vor determina topirea partiala a stratului de zapada Vantul va avea intensificari in zona de munte, cu viteze mai mari in zona inalta, unde rafalele vor depasi 80 km/h, iar local si temporar si in celelalte regiuni, in general cu viteze de 40...60 km/h. Pe crestele montane si, trecator, in nordul Moldovei zapada va fi spulberata. ANM a emis o avertizare cod galben pentru perioada 7 februarie, ora 16:00 - 8 februarie, ora 12.00, fiind anuntate intensificari ale vantului in Banat si in zona Carpatilor Meridionali"In intervalul mentionat, in Carpatii Meridionali, vantul va avea intensificari, cu viteze in general de 70...90 km/h, iar indeosebi la peste 1800 m, rafalele vor depasi 100...120 km/h, spulberand zapada. In Banat, rafale vor depasi 55...65 de km/h si izolat 70 km/h", transmit meteorologii.Un alt cod galben, de polei, pentru zona Moldovei, este valabil in intervalul 7 februarie, ora 12.00 - 08 februarie, ora 20.00."In Moldova, temporar, vor fi precipitatii predominant sub forma de ploaie si burnita, iar pe arii extinse se va semnala polei, la inceput in sudul regiunii, apoi mai ales in nord si centru", precizeaza ANM.