Seceta in majoritatea regiunilor agricole din tara, in urmatoarea perioada. Regimul termic va fi normal

"In stratul de sol 0-20 cm ogor, continutul de apa se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute, seceta pedologica fiind moderata, puternica si extrema, in majoritatea regiunilor agricole. Rezerva de umiditate din sol va prezenta valori satisfacatoare, local in nordul, sudul si estul Munteniei, izolat in centrul si vestul Moldovei, sud-estul Transilvaniei", mentioneaza specialistii ANM.Pe terenurile agricole cu deficite ridicate de apa in sol, atat ritmurile vegetative ale culturilor de rapita si orz de toamna semanate pana in prezent, cat si procesele de coacere si maturare ale speciilor prasitoare si pomi-viticole vor fi in continuare stanjenite.De asemenea, la speciile de toamna infiintate pana in prezent, pe terenurile afectate de fenomenul de seceta pedologica, ritmurile de crestere si dezvoltare (germinare, rasarire, infrunzire) vor fi incetinite.Cultura de floarea-soarelui se va recolta pe suprafete agricole extinse la scara intregii tari, izolat fiind posibila finalizarea acestora. Hibrizii tardivi si semitardivi de porumb vor inregistra maturitatea deplina (30-100%) si recoltarea, pe intreg teritoriul agricol. La sfecla de zahar vor predomina ingrosarea axei hipocotile si acumularea zaharului in radacina. Cultura de cartof va parcurge fazele de maturitate deplina si recoltare, in majoritatea bazinelor specializate. Pomii fructiferi si vita-de-vie se vor afla la coacerea si maturarea fructelor/boabelor/lemnului, continuandu-se totodata lucrarile de recoltare la soiurile ajunse la maturitatea tehnologica.In ceea ce priveste culturile de toamna (rapita si orz) vor inregistra germinarea si rasarirea (10-50%), precum si formarea primelor frunze (10-25%), extinzandu-se suprafetele insamantate, in cea mai mare parte a regiunilor agricole."In general, conditiile agrometeorologice vor favoriza continuarea lucrarilor agricole de sezon, respectiv recoltare, transport , depozitare, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, araturi, pregatirea patului germinativ, semanat etc., in aproape toata tara", sustin agrometeorologii.Potrivit acestora, pregatirea patului germinativ in vederea insamantarii culturilor de toamna trebuie realizata in perioada optima (15 septembrie-20 octombrie), in special in zonele cu o aprovizionare satisfacatoare cu apa in stratul arabil al solului.Din punct de vedere termic, in aceasta perioada va predomina un regim termic al aerului in general normal, in cea mai mare parte a zonelor de cultura. Temperatura medie diurna a aerului va oscila intre 10 si 22 de grade Celsius, limite apropiate de mediile multianuale, pe aproape intreg teritoriul.Temperatura maxima a aerului va fi cuprinsa intre 18 si 28 de grade Celsius, la nivelul intregii tari, iar cea minima se va incadra intre 2 si 16 grade Celsius, pe majoritatea suprafetelor agricole, valori mai scazute fiind posibile in zonele depresionare din estul Transilvaniei.La adancimea de 5 cm in sol, temperatura medie diurna se va situa intre 11 si 23 de grade Celsius, favorabila parcurgerii fazelor incipiente de vegetatie la culturile de toamna infiintate pana la aceasta data. In perioada mentionata, se intrevad ploi locale, reduse cantitativ, insotite de intensificari temporare ale vantului, estimeaza meteorologii.