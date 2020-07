Cod rosu de furtuna in anumite zone ale Romaniei

Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:00, in zona judetului avertizat, in localitatile Falticeni, Cornu Luncii, Preutesti, Baia, Rasca, Boroaia, Vadu Moldovei, Radaseni, Bogdanesti si Fantana Mare, se vor semnala averse cu caracter torential, ce vor cumula 60 - 70 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina si vijelie.De asemenea, pana la ora 14:30, va fi Cod portocaliu de vreme rea in judetele Neamt (in: Targu Neamt, Vanatori-Neamt, Raucesti, Grumazesti, Petricani, Tibucani, Urecheni, Timisesti, Brusturi, Pastraveni, Razboieni si Draganesti) si Iasi (Pascani, Cotnari, Scobinti, Lespezi, Tatarusi, Ruginoasa, Stolniceni-Prajescu, Valea Seaca, Miroslovesti, Motca, Vanatori, Todiresti, Cristesti, Siretel, Harmanesti si Ciohorani).Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.