Timis: cod rosu de ploi torentiale

Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetul Timis, in localitatile Gavojdia, Darova, Victor Vlad Delamarina, Boldur, Criciova, Stiuca, se vor semnala averse torentiale ce vor cumula 30 - 40 l/mp.In zona avertizata, in ultima ora, s-au acumulat in jur de 50 l/mp, subliniaza ANM.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.Administratia Nationala de Meteorologie a extins duminica in 36 de judete avertizarea Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii si a prelungit-o pana luni la ora 03:00. Conform prognozei ANM, in dupa-amiaza zilei de duminica (14 iunie), ora 13:00, si in prima parte a noptii de duminica spre luni (14/15 iunie), ora 03:00, in Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, Moldova si local in Muntenia, Dobrogea si Oltenia vor fi perioade cu averse torentiale si se vor acumula cantitati de apa de peste 40 l/mp si pe arii restranse 50 - 80 l/mp. Vor fi caderi de grindina de medii si mari dimensiuni, vijelii, intensificari puternice ale vantului (rafale de peste 70 - 80 km/h) si frecvente descarcari electrice.