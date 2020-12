Trei sate din judetul Buzau, izolate dupa ce drumul de acces a fost distrus de ploile abundente

"Aceleasi probleme ca acum o saptamana-doua. In cursul noptii a plouat la Lopatari, apa Slanicului a devenit din nou mare si a distrus din nou tuburile de la Chirani si Sareni. Asteptam sa se opreasca ploaia ca sa putem interveni sa punem tuburile la loc, sa refacem accesul auto. Locuitorii au acum acces pe doua punti pietonale, dar una e destul de subreda, apa o atinge in partea de jos", a declarat primarul din Lopatari, Claudiu Constantin.Localnicii din cele trei sate ale comunei Lopatari sunt obisnuiti ca la orice ploaie mai insemnata cantitativ sa ramana fara drumul de acces. De ani de zile ei spera ca administratia locala sa reuseasca sa construiasca un pod durabil, insa resursele financiare sunt limitate si tot timpul s-au facut doar improvizatii care sunt distruse la prima ploaie serioasa."E o munca de Sisif, noi patim asta la fiecare ploaie mai puternica. Cand se opresc ploile, intervenim cu utilajele din dotare sa punem tuburile la loc, insa nu asta e solutia. Solutia consta in poduri. E un proiect depus pentru un podin satul Chirani, la Chirani trebuie sa facem pod urgent, intr-un an-doi", este de parere primarul comunei Lopatari, Claudiu Constantin caruia oamenii i-au acordat increderea la alegerile din 27 septembrie.Probleme in urma ploilor s-au inregistrat si in comunele Braesti, Bozioru si Odaile.In judetul Buzau s-au inregistrat in ultimele zile precipitatii abundente care au ajuns pana la 28,8 litri pe metrul patrat la Basca Rozilei, 28,4 litri pe metrul patrat la Mierea, 26,8 litri pe metrul patrat la Chiojdu si 15,2 litri pe metrul patrat la Lopatari.CITESTE SI: