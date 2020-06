VIDEO Celebra cascada Bigar, tranformata in urma ploilor torentiale

Ziare.

Necunoscuta turistilor pana in urma cu cativa ani, Cascada Bigar a devenit principalul punct de atractie din judetul Caras-Severin dupa ce "The World Geography" a inclus cascada intr-un top al celor mai frumoase caderi de apa din lume. Ulterior, jurnalistii de la Huffington Post au scris despre Cascada Bigar ca este "un loc magic, desprins parca din basme". Dupa ce articolul a fost preluat de presa internationala si romaneascu, dar si de blogerii de turism, cascada a fost asaltata de turisti.In urma ploilor torentiale din ultima saptamana, cascada a fost inundata de apa cazuta de pe versanti. Judetul Caras-Severin a fost in ultimele zile sub avertizarea unor coduri rosii de ploi si inundatii . Vineri, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a fost in Caras-Severin, declarand ca autoritatile au evacuat 20 de persoane cu ajutorul elicopterului si au fost la un pas de evacuarea a 500 de persoane ale caror case au fost in pericol de a fi inundate. Dupa ce apele au inceput sa se retraga, situatia s-a stabilizat, dar autoritatile au ramas in alerta.