Vreme urata in urmatoarele trei zile, cu ploi torentiale

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 7 octombrie, ora 20:00 - 9 octombrie, ora 10:00, in Bucuresti cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua si sub forma de averse si vor fi posibile si descarcarile electrice.De asemenea, se pot cumula 15 - 25 litri/mp, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari (40 - 50 km/h) indeosebi in prima parte a intervalului.Temperatura maxima de joi (8 octombrie) se va situa in jurul valorii de 21 de grade Celsius, in timp ce minima va fi de 15 - 16 grade Celsius, in noaptea de miercuri/joi (7/8 octombrie) si de 12 - 14 grade, in noaptea de joi/vineri (8/9 octombrie).ANM a emis, miercuri, noi atentionari Cod galben de ploi insemnate cantitativ, ce vizeaza zone din 25 de judete, pana vineri dimineata.Astfel, in intervalul 7 octombrie, ora 20:00 - 9 octombrie, ora 10:00, vor fi ploi ce vor avea si caracter torential, in judetele: Alba, Arges, Bacau, Brasov, Braila, Botosani, Buzau, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Hunedoara, Iasi, Mehedinti, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timis, Valcea, Vrancea si Vaslui.