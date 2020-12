Vremea in weekend. Continua ploile si chiar burnita. La cat ajung temperaturile in Capitala

Astfel, in intervalul 11 decembrie, ora 12:00 - 12 decembrie, ora 8:00, in Capitala cerul va fi noros, iar pana spre orele serii, trecator va mai ploua slab. Vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura maxima va fi de 7 - 8 grade, in timp ce minimele vor fi de 2 - 3 grade. Din a doua parte a noptii se va forma ceata, care trecator va fi asociata cu burnita.Totodata, in perioada 12 decembrie, ora 8:00 - 13 decembrie, ora 10:00, cerul va continua sa fie noros si mai ales pe parcursul zilei si in orele serii va ploua. Ploile vor fi moderate, iar in medie se vor acumula cantitati de apa de 10 - 15 l/mp.Vantul va sufla slab si moderat, cu viteze la rafala de 30 - 35 km/h. Regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decat cele climatologic specifice datei, astfel ca in orele amiezii se vor inregistra 8 - 9 grade, iar temperatura minima va fi de 5 - 6 grade. La inceputul intervalului va fi ceata asociata trecator cu burnita.