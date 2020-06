Zonele din Romania unde a plouat cel mai mult in luna iunie. Unde s-au inregistrat precipitatii de peste 100 l/mp

Ziare.

com

Cantitati de precipitatii intre 76 - 100 l/mp au fost semnalate in judetele Maramures, Brasov, Covasna, Mures, Bistrita-Nasaud si Dambovita. Potrivit ANM, cea mai mare valoare s-a inregistrat la Slobozia (126,1 l/mp, din care 100,1 l/mp in aproximativ 2 h in data de 13 iunie), urmata de Sebes - Alba, cu 119,6 l/mp; Blaj, cu 97,6 l/mp si Ocna-Sugatag, cu 96,2 l/mp."Cantitatea medie la nivelul national este de 52,4 l/mp, comparativ cu media multianuala a intervalului 1981-2010, reprezentand 62% din normalul climatologic, pana la acest moment. Cea mai ploioasa luna iunie a fost in 1969 (169,8 l/mp), iar mai recent, in 2010 (133,1 l/mp/ a-III-luna cea mai ploioasa). In luna iunie 2019, cantitatea medie a fost de 103,7 l/mp.In intervalul 1961-2019, in 19 ani (32%) media precipitatiilor in luna iunie a depasit 100 l/mp, iar in 25 de ani (42%) media multianuala lunara de 84,5 l/mp. Cea mai secetoasa luna iunie a fost in anul 2003 (29.7 l/mp), iar in iunie 2012 (a-V-a luna cea mai secetoasa din 1961-2019) au cazut in medie, 55,1 l/mp", se precizeaza intr-o informare transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie.