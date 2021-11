Primii bani din PNRR ajung în România până la sfârșitul anului. Care este cuantumul primei tranșe

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan, raportor al Parlamentului European pentru Mecanismul de redresare şi rezilienţă, a declarat miercuri, la Strasbourg, că România va primi până la sfârşitul anului prefinanţarea de 3,8 miliarde de euro, reprezentând 13% din valoarea PNRR-ului, de aproape 30 de miliarde de euro, şi a avertizat că "orice încercare de renegociere a PNRR-ului riscă să ne ducă în situaţia în care pierdem mai mult decât câştigăm".

Mureşan, care este vicepreşedintele grupului PPE din PE care răspunde de buget, a afirmat că în prezent la Bruxelles se efectuează documentaţia pentru ca România să primească prefinanţarea.

"Comisia Europeană a propus iniţial o prefinanţare de 10%, agreată de şefii de stat şi de guvern, noi în PE am propus creşterea prefinanţării. A fost unul dintre principalele lucruri pentru care eu am luptat în cadrul negocierilor din următorul motiv: când am avut aceste negocieri privind înfiinţarea facilităţii, la finalul anului 2020, devenise clar că această pandemie nu va dispărea imediat şi că în anul 2021 efectele pandemiei asupra economiei se vor simţi încă. Şi atunci am solicitat o creştere a prefinanţării, tocmai pentru a putea injecta mai rapid mai mulţi bani în economie, a susţine economia şi a încuraja procesul de creare de locuri de muncă. Am reuşit să negociem o creştere a prefinanţării la 13%", a declarat eurodeputatul PNL pentru AGERPRES.

"Planul României are o valoare între 29 şi 30 de miliarde de euro, ca atare i se cuvine o prefinanţare de 3,8 miliarde de euro. Mă aştept ca această prefinanţare să fie transferată României în foarte puţine săptămâni, deoarece România îndeplineşte deja toate condiţiile formale, mai ales prin aprobarea planului de către Comisie şi Consiliu, pentru a beneficia de această prefinanţare", a adăugat el.

El susţine că prefinanţarea va ajunge în România până la sfârşitul anului, întrucât în regulamentul european este prevăzută doar posibilitatea de a plăti această prefinanţare până la 31 decembrie.

"Deci ţări care au probleme cu aprobarea planului, în special Polonia şi Ungaria, care riscă să aibă planurile aprobate după 31 decembrie, nu vor primi prefinanţare deloc. Vor primi doar bani ulterior, dar nu prefinanţare. Deci noi vom primi în aceste săptămâni prefinanţare de 13%, după care din şase în şase luni de zile trebuie să prezentăm CE investiţiile efectuate şi reformele implementate. Există nişte obiective şi ţinte foarte concrete, agreate de guvernul României şi CE pe care trebuie să le îndeplinim la fiecare şase luni", a explicat Mureşan.

Practic, aceste fonduri funcţionează diferit faţă de fondurile UE tradiţionale, când se efectua o lucrare şi era decontată după aceea. "Aici guvernul României primeşte prefinanţarea, lucrările pot începe imediat, guvernul României practic se ocupă de finanţarea lor şi din şase în şase luni de zile nu beneficiarii direcţi vor primi bani de la Bruxelles, ci guvernul României va primi tranşe în funcţie de investiţiile efectuate, de reformele asumate, şi practic va asigura cash flow-ul către beneficiari. Deci fondurile vor veni din şase în şase luni de zile, în funcţie de îndeplinirea obiectivelor agreate de CE", a mai spus Mureşan.

Până în prezent, din 27 de ţări membre ale Uniunii Europene, 26 şi-au depus planurile la Comisia Europeană, cu excepţia Olandei, care se află din luna martie în negocieri pentru formarea unui guvern. "Apoi sunt 22 de planuri aprobate de Comisia Europeană, 18 ţări şi-au primit prefinanţarea deja, patru o vor primi în următoarele săptămâni, inclusiv România, şi un stat a depus deja pe 16 noiembrie prima solicitare de plată în afara prefinanţării, este vorba de Spania. Spania a avut planul aprobat devreme, şi-a primit prefinanţarea deja şi acum a venit şi cu prima cerere de plată. Mă aştept ca alte ţări membre ale UE să vină cu cereri de plată la începutul anului următor", inclusiv România, a afirmat eurodeputatul.

El a subliniat că lucrul cel mai important pentru implementarea cu succes a PNRR-ului este asumarea şi nemodificarea lui.

"Dacă acest PNRR devine o ţintă mişcătoare, pe care să încercăm să o schimbăm mereu, riscăm să nu o atingem. Singura şansă pentru îndeplinirea acestui PNRR şi absorbţia tuturor banilor este să fie asumat în integralitate aşa cum este şi în acest sens am fost încurajat de mesajul premierului desemnat care a introdus cuvântul rezilienţă în titlul programului de guvernare şi practic a prezentat acest PNRR ca pe o foaie de parcurs", a declarat Siegfried Mureşan.

El susţine că "orice încercare de renegociere a PNRR-ului riscă să ne ducă în situaţia în care pierdem mai mult decât câştigăm" întrucât există în regulamentul european privind facilitatea de redresare şi rezilienţă posibilitatea de a ajusta planurile naţionale, dar numai pe criterii obiective, "ori criteriile politice nu sunt considerate de CE criterii obiective".

"Criterii obiective înseamnă că dacă în implementarea facilităţii ajungi la concluzia că în anumite domenii nu poţi absorbi sumele alocate sau ajungi la concluzia că e nevoie de mici ajustări, atunci le poţi propune. Cu siguranţă CE nu va accepta mari modificări, nu va accepta o diluare a obiectivelor de reformă, CE poate accepta doar mici ajustări şi nu acum, înainte de începerea implementării, ci doar ulterior, dacă vedem că ceva nu funcţionează în realitate şi trebuie îmbunătăţit", a explicat eurodeputatul PPE.

Mureşan susţine că, în plus, România se află sub presiunea timpului.

"Legislaţia europeană prevede ca orice investiţie finanţată din PNRR să înceapă înainte de 31 decembrie 2023 şi să fie finalizată înainte de 31 decembrie 2026. La acea dată valabilitatea regulamentului privind această facilitate expiră, deci legea europeană expiră, după 31 decembrie 2026 Comisia Europeană nici dacă ar dori să ne mai deconteze lucrări nu o va putea face, fiindcă nu are bază legală", a atras el atenţia.

Investiţiile României vor trebui practic să înceapă până la 31 decembrie 2023, iar "acum CE nu va accepta o renegociere fiindcă nu există motive obiective, o va accepta doar după implementare, peste un an de zile. Dar peste un an ne mai rămâne doar un an până la 31 decembrie 2023 când lucrările trebuie să fie începute. Deci eu aş fi foarte reţinut peste un an să încerc să modific ceva, să negociez luni de zile cu Comisia, să aştept o aprobare a Comisiei, să aştept o aprobare de o lună a Consiliului şi să-mi rămână după aceea doar şase luni de zile şi să fiu sub presiunea timpului pentru a începe acele noi investiţii".

"Deci obiectivul principal aici trebuie să fie predictibilitatea, asumarea PNRR-ului aşa cum este el în forma actuală. Cu cât încercăm să-l modificăm mai mult, cu atât riscăm să nu putem absorbi banii, cu atât mai mult cu cât ne aflăm sub această presiune foarte mare, consider eu, a timpului, doi ani de zile din momentul de faţă", a conchis el.

Dan Vîlceanu: ”Până în 2023 nu se pot face nici măcar ajustări”

Dan Vîlceanu, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a anunțat de asemenea că primii bani din PNRR urmează să ajungă.

"Banii din PNRR vor veni în luna decembrie. Este vorba de 3,9 miliarde de euro, care reprezintă avans din PNRR. Mai avem de adoptat Ordonaţa de Urgenţă privind fluxurile financiare, iar în ceea ce priveşte partea de granturi am aprobat deja un memorandum. Mai avem de adoptat un memorandum pe partea de împrumuturi, dar nu am emoţii că nu vor intra aceşti bani. Singura problemă aşa cum am spus şi în cadrul audierilor este că trebuie decis modul în care cheltuielile din acest avans sunt înregistrate în contabilitate", a precizat Vîlceanu, la finalul dezbaterilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament, după ce a primit aviz favorabil pentru portofoliul de la MIPE.

Întrebat dacă se vor putea face modificări pe PNRR, el a răspuns: "Până în 2023 nu se pot face nici măcar ajustări". "Aş vrea să subliniez încă o dată că nu vorbim despre modificarea PNRR ci despre ajustările la această etapă, care se vor întâmpla în 2023", a transmis Vîlceanu.

În ceea ce priveşte introducerea unei taxe pe poluare, prevăzută atât în PNRR, dar şi în programul de guvernare, ministrul propus pentru portofoliul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a răspuns reprezentanţilor presei că nu este nimic stabilit în legătură cu această taxă, adăugând că "mai degrabă trebuie să gândim acel mecanism: "poluatorul plăteşte". "Avem nevoie de schimbări legislative ca să putem trage aceşti bani şi să aducem la bun sfârşit acest PNRR şi foarte multe dintre ele se vor întâmpla în Parlament", a adăugat el.

De asemenea, întrebat şi despre măsura de majorarea unor impozitelor locale, decizie pe care o pot lua în prezent autorităţile locale, Vîlceanu a afirmat că în PNRR este prevăzută o schimbare a modului de evaluare a clădirilor. "Indiferent dacă ai o clădire în centrul Bucureştiului sau în centrul unei localităţi mai mici din ţară, acea valoare pentru clădiri similare este aceeaşi. Este anormal, pentru că o clădire din centrul Bucureştiului este mult mai valoroasă şi are o valoare mult mai mare.

Şi aici putem face ajustări şi să fie luată în considerare valoarea de piaţă a clădirii, pentru că locul unde este aşezată clădirea respectivă contează foarte mult când stabileşti valoarea. (...) Impozitele le stabileşte autoritatea locală, doar modul în care este evaluată clădirea se schimbă. Dacă va creşte valoarea unei clădiri din Bucureşti, poţi rămâne la acelaşi impozit cu condiţia ca autoritatea locală să micşoreze cota de impozit. Are posibilitatea asta", a adăugat Dan Vâlceanu.

