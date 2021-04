119 perchezitii la hotii de utilaje agricole. Cum actiona gruparea

Membrii gruparii sunt cercetati pentru furt calificat si fals material in inscrisuri oficiale."In aceasta dimineata, politistii din Vrancea desfasoara o actiune de amploare intr-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigatii Criminale Vrancea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - B.T. Vrancea. In cadrul actiunii, vor fi efectuate 119 perchezitii domiciliare, in judetul Vrancea si in alte 18 judete din tara", se arata in comunicatul politistilor.Acuzatiile in acest cazuri sunt: savarsirea infractiunilor de furt calificat, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integritatii datelor informatice, luare de mita, dare de mita si punere in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat.Utilajele erau transportate in Romania pe platforme rutiere, iar pentru a masca aceasta situatie ilegala, ele erau depozitate in spatii detinute legal de firme, spun procurii DIICOT . Apoi ele erau trecute printr-un adevarat proces de ascundere a provenientei si erau distruse dispozitivele GPS de localizare a utilajelor. Multe dintre utilaje erau vandute online, dar si direct.Sunt patru grupari implicate in aceasta afacere ilegala, 57 de persoane urmand sa fie aduse la audieri.In cauza s-a retinut faptul ca, in cursul anului 2019, pe raza comunelor Suraia, Golesti si Nanesti, din judetul Vrancea, s-au constituit mai multe grupari infractionale ce aveau ca obiect procurarea in mod fraudulos (prin furt) de utilaje agricole sau de constructii din Italia, Marea Britanie, Belgia sau Austria, pe care le transportau in tara cu ajutorul unor platforme rutiere.In principiu, in localitatile de domiciliu, dar si pe raza altor unitati administrative, membrii gruparilor le depozitau la colaboratori sau chiar in spatii detinute de firme inregistrate legal, pe perioada cat utilajele erau "cosmetizate" in sensul mascarii zonelor din care au fost sustrase/rupte/distruse dispozitivele GPS de localizare sau pentru a le face sa corespunda vizual cu utilaje cu privire la care au obtinut documentele reale.De asemenea, pana la vanzarea directa sau prin platformele online, membrii gruparii apelau la alti colaboratori care, fie intocmeau in fals documentele aferente tipului de utilaj ce urmeaza a fi vandut, fie interveneau asupra soft-ului utilajului pentru a face bypass la unele comenzi conditionate de existenta dispozitivului GPS, fie interveneau pentru reducerea numarului de kilometri inregistrati de computerul de bord, ori pentru modificarea datei de productie.Cand toate aceste proceduri erau finalizate, utilajele erau fie livrate unor clienti preexistenti, fie erau postate pe platformele online de vanzare.Preturile cu care aceste utilaje erau vandute variau in marja de 30%-50% din pretul real, ajungand chiar si in aceste conditii la preturi de cateva zeci de mii de euro.La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Vrancea vor fi duse, in vederea audierii, un numar de 57 de persoane.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale."Intreaga actiune beneficiaza de suportul operativ al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane. La activitati participa politistii Directiei de Investigatii Criminale, Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati si Bacau si politisti din cadrul inspectoratelor judetene de politie din toate cele 18 judete. Totodata, la actiune sunt angrenati jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vrancea si Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau", se mai arata in informarea oficiala.