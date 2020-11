FOTO 240 de carti rare, in valoare de 3,3 milioane de euro, furate din Londra de o banda de hoti romani, au fost returnate proprietarilor

Inspirati de Tom Cruise

Foto: https://news.met.police.uk/

"In seara asta bem ca leii"

Jaful

Jafuri in serie

Romanii au reusit sa fure carti care valorau milioane de dolari, dupa ce au patruns intr-un depozit din Londra, prin acoperis, pentru a evita declansarea sistemului de alarma."Ofiterii londonezi au returnat 240 de carti de specialitate, semnificative din punct de vedere cultural, in valoare de peste 2,5 milioane de lire sterline proprietarilor de drept, in urma unei operatiuni comune cu autoritatile romane." arata un comunicat al Politiei Metropolitane din Londra Hotii, care au fost prinsi luna trecuta si se afla in prezent intr-o inchisoare din Marea Britanie, au fost denumiti de presa britanica "Banda Misiune Imposibila" datorita tehnicii folosite in timpul jafului, ce aminteste de filmul "Misiune: Imposibila" din 1996, care il prezinta pe actorul Tom Cruise coborand pe o franghie in interiorul unui seif.Printre cartile recuperate se afla volume semnate de omul de stiinta englez Isaac Newton si de artistul spaniol Francisco Goya, dar si texte asociate astronomului italian Galileo Galilei, a precizat Politia Metropolitana din Londra.Inspectorul englez care a condus ancheta , a povestit unul dintre momentele in care proprietarul unora dintre carti a reintrat in posesia acestora:"Momentul in care una dintre victime - Alessandro Bado - a privit cartile din biblioteca si, odata ce a vazut starea catorva dintre cele mai importante carti de care era atasat emotional, era atat de fericit si de a spus cu mare pofta:Asta mi-a facut ziua, vazandu-i reactia si bucuria." se arata in comunicatul Politiei londoneze.Jaful a fost comis in ianuarie 2017 intr-un depozit din Feltham, un cartier din vestul Londrei, unde cartile, care apartin unor comercianti specializati si care au fost aduse din Italia si Germania, erau depozitate inainte de a fi transportate la un targ de carte din Statele Unite.Dupa ce au facut mai multe gauri in gardul ce inconjoara depozitul, hotii au facut alte gauri in lucarnele de pe acoperis si au coborat pe franghii pana la etajerele cu carti, evitand astfel sa activeze senzorii sistemului de alarma, care erau localizati la nivelul usilor.Jaful in cauza este doar unul dintre cele comise de acea banda, asociata cu grupul infractional organizat Clamparu din Iasi, in mai multe localitati din Marea Britanie intr-o perioada de peste doi ani si jumatate.In cadrul unor operatiuni meticulos pregatite, membrii acestei bande veneau cu avionul in Marea Britanie pentru a comite jafuri si apoi paraseau tara la scurt timp dupa aceea. Doisprezece dintre ei, toti cetateni romani, au fost trimisi la inchisoare cu pedepse cuprinse intre trei ani si opt luni si cinci ani si opt luni.Dupa ce cartile au fost descoperite ascunse in subsolul unei case din judetul Neamt, ele au fost transportate la Biblioteca Nationala din Bucuresti, unde patru dintre cei cinci proprietari ai lor au venit luna trecuta pentru a le recupera.