Deseuri din Germania, gasite in 15 containere in Portul Constanta. 300 de tone de gunoaie urmau sa fie aruncate pe teritoriul Romaniei

Ce gunoi urma sa fie aruncat in Romania

"In data de 10.05.2021, in continuarea cercetarilor in cazul din 07.05.2021, politistii de frontiera in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, si a unui reprezentant al Agentiei FRONTEX, au identificat alte 15 containere sosite din Germania, pentru aceeasi firma de pe raza judetului Prahova care efectueaza activitati de import in Romania", potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera.In urma verificarilor s-a stabilit faptul ca nu corespund datele declarate si cuprinse in documentele prezentate autoritatii vamale, marfurile constand in deseuri, amestec de metal si hartie, textile, cauciuc, lemn, baterii si bucati de azbest, in cantitate de aproximativ 300 de tone, ce nu pot fi puse in libera circulatie pe teritoriul Romaniei.Si in acest caz, a fost luata masura nepermiterii importului pe teritoriul Romaniei de catre comisarii Garzii de Mediu Constanta.In cauza, politistii de frontiera continua cercetarile, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta investit in cauza, sub aspectul savarsirii infractiunilor folosirea de acte nereale si regimului deseurilor, iar bunurile vor fi returnate la expeditor.