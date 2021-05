Imagini spectaculoase dintr-un poligon in care au fost distruse 4 tone de munitie VIDEO

"In data de 28.05.2021, pe raza localitatii Uricani, comuna Belcesti, judetul Iasi au fost distruse 602 elemente de munitii, din care 586 munitii de artilerie si 16 alte munitii asanate in perioada 18 - 28. 05.2021, de pe raza judetului Iasi. Pentru desfasurarea in conditii de siguranta a misiunii de distrugere a elementelor de munitii, din timpul conflictelor militare armate, au fost implicate forte si mijloace din cadrul ISUJ Iasi, IPJ Iasi, IJJ Iasi, CLSU Baltati si Belcesti", a transmis, sambata, ISU Iasi.Sursa citata a precizat ca transportul elementelor de munitii si a materialelor exploziv-pirotehnice catre poligonul amenajat pentru distrugere s-a efectuat cu patru autospeciale de interventie din dotarea ISUJ Iasi."4 tone de elemente de munitii au fost manipulate de personal autorizat, in conditii meteorologice nefavorabile, pe timp ploios, misiunea de distrugere fiind un succes. De la inceputul anului, 2021, au fost executate 5 misiuni pentru distrugerea a 1.382 munitii si alte elemente de munitii, cel mai mare dintre acestea a fost un proiectil reactiv M30, cu o greutate de aproximativ 100 kg, descoperit in data de 17.04.2021, pe raza localitatii Avantu, comuna Romanesti, judetul Iasi", a mai transmis ISU Iasi.Specialistii reamintesc cetatenilor ca trebuie sa anunte, de urgenta, organele de politie , autoritatile administratiei publice locale sau ISU daca descopera elemente de munitie ramasa neexplodata.Atunci cand gasesc obiecte metalice cilindrice sau de alta forma ce prezinta suspiciunea ca ar fi elemente de munitie neexplodata (cartuse, grenade, petarde, mine antitanc, proiectile de artilerie, rachete, bombe explozive, incendiare, toxice etc.), cetatenii trebuie sa respecte urmatoarele reguli:- sa nu le miste de pe locurile pe care se afla;- sa nu le desfaca si sa nu le predea operatorilor economici;- sa nu le introduca in cladiri, incaperi sau locuinte;- sa nu le foloseasca pentru improvizarea diferitelor scule sau ornamente;- sa nu le loveasca, sa nu le taie si sa nu le demonteze;- sa nu se joace cu munitii neexplodate;- sa nu foloseasca focul deschis in apropierea acestora.