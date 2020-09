40 de perchezitii domiciliare, in Capitala si mai multe judete. Politia cauta mai multe persoane implicate in trafic de persoane, proxenetism, furt si spalare de bani

"Perchezitiile sunt efectuate sub supravegherea procurorilor de la unitatile de parchet competente, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, spalare de bani si furt calificat.Actiunile urmaresc documentarea activitatii infractionale a persoanelor banuite, recuperarea prejudiciilor si indisponibilizarea bunurilor obtinute din savarsirea de infractiuni sau detinute ilegal", trasnmite MAI."Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, in vederea luarii masurilor legale in fiecare cauza.Activitatile de astazi se desfasoara in contextul masurilor luate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru combaterea infractionalitatii de orice fel si pentru asigurarea ordinii si linistii publice.Pe parcursul zilei, in functie de evolutia anchetei in fiecare caz, Politia Romana va oferi informatiile ce pot fi facute publice", mai arata MAI.14 dintre perchezitii sunt facute in Capitala la membrii gruparii conduse de interlopul Sile Pietroi.Citeste si: