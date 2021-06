Actiune ca in filme, in Bucuresti. Un sofer a aruncat un pachet cu bani intr-o alta masina, sub ochii politiei. Avea sute de mii de euro la el

Actiunea a avut loc luni seara, in jurul orei 18:00 in zona Piata Romana. Un echipaj al sectiei 10 aflat in patrulare a observat cum, de pe geamul unui auto, un cetatean arunca un plic alb intr-un autoturism aflat in paralel cu el."In data de 28 iunie 2021, politisti din cadrul Sectiei 1, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu au observat cum un conducator auto a aruncat un plic in interiorul altei masini, dupa care a demarat.In urma primelor verificari s-a constatat ca in plic se afla o suma mare de bani. De asemenea, in autoturism a fost gasita o alta suma, tot in valuta.Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii provenientei sumei de bani, peste 300 000 de euro si aproximativ 45.000 dolari", a transmis Politia Capitalei.Au fost identificate ambele persoane. Soferul care a aruncat cu bani nu a fost retinut, insa sumele gasite au fost confiscate de politie pana la terminarea cercetarilor.Conform unor surse judiciare, cei doi sunt din provincie, unul dintre ei fiind un antreprenor.