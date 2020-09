A fost gasit cel care l-a amenintat cu moartea pe Alexandru Cumpanasu, in luna august. Este un tanar de 17 ani din Teleorman

A fost prins cel care l-a amenintat pe politician

Politistii au facut cercetari si au descoperit ca adolescentul este din judetul Teleroman. Surse judiciare au declarat pentru Ziare.com ca tanarul a recunoscut ca il cunoaste de la cazul Caracal si ca regreta faptul ca l-a amenintat."Politia Capitalei a fost sesizata prin plangere in luna august cu privire la faptul ca la data de 10 august a.c., pe o retea de socializare un barbat a fost amenintat cu acte de violenta de o persoana necunoscuta. In continuarea cercetarilor aflate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, politistii au identificat si audiat un tanar, de 17 ani, din judetul Teleorman banuit de comiterea faptei. Cercetarile sunt continuate de politistii Capitalei sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 sub aspectul savarsirii infractiunii de amenintare", a transmis Politia Capitalei.Alexandru Cumpanasu este unchiul Alexandrei Macesanu, una dintre fetele ucise de Gheorghe Dinca De asemenea, el a candidat si la Alegerile prezidentiale din 2019 Citeste si: