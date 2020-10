O adolescenta romanca disparuta in Italia, gasita dupa 58 de zile de cautari. "A fost victima unor constrangeri fizice grave si a violentei"

Elena Miruna Nemteanu (17 ani) ar fi plecat de la domiciliul sau din Italia pe 7 august 2020, intr-un moment in care mama ei spala vasele, iar tatal era pe balcon. Nu a luat niciun ban, ci doar parfumul pe care il primise recent de la mama.Pe 5 octombrie, tatal ei a primit un mesaj pe telefonul mobil, de la un amic al fetei, prin care era anuntat despre locul exact in care i se afla fiica, scrie cotidianul italian La Nazione, citat de Adevarul.ro Parintii Elenei au alertat imediat carabinierii care au mers la adresa mentionata unde au gasit-o pe fata impreuna cu mai multi tineri romani.Avocatul familiei tinerei a declarat publicatiei italiene ca, in cele 58 de zile, tanara a fost sechestrata si agresata de catre trei tineri romani."Nu a fost vorba despre o disparitie voluntara. Fata a spus ca a fost victima unor constrangeri fizice grave si a violentei. A spus ca a fost lovita de mai multe ori cu picioarele, pumnii si palmele, precum si ca a fost legata", a spus avocatul, citat de La Nazione.Imediat dupa ce a fost salvata, Elena a fost transportata la spital pentru a fi evaluata medical, apoi s-a intors acasa, impreuna cu parintii. In urma audierilor, oamenii legii i-au pus sub acuzare pe cei trei tineri romani pentru rapire si ii cerceteaza in stare de libertate.Citeste si: