Interlopul Daniel Lazar, fratele lui Adrian "Tita" Botez cunoscut drept rectorul "Academiei infractorilor" din Piatra Neamt, prins de politie si dus in Penitenciarul Bacau. Este condamnat la sapte ani pentru santaj

Lua casele oamenilor

La data de 7 octombrie 2020, un echipaj de politie din Piatra Neamt a depistat un barbat, de 46 de ani, din Piatra Neamt, urmarit la nivel national.Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba despre Daniel Lazar, un interlop cunoscut in Piatra Neamt ca fiind fratele lui Adrian Botez (fost Lazar), zis si "Tata", cel care a pus bazele gruparii "Academia Infractorilor Romani". Daniel Lazar nu a fost cooptat in reteaua infractionala care se ocupa cu furturi de calibru prin marile orase europene, insa nu era strain de domeniul infractional.Judecatoria Piatra Neamt a emis pe numele sau un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, prin care era condamnat la sapte ani de inchisoare , pentru comiterea infractiunii de santaj.In fapt, in perioada decembrie 2015 - martie 2016, acesta a amenintat o victima cu exercitarea de acte de violenta asupra sa sau a familiei sale, pentru a o determina sa renunte la posesia a doua locuinte din judetul Iasi, precum si la dreptul de a dispune neconstrans cu privire la contractele de cesiune a antecontractelor de vanzare-cumparare privind aceleasi imobile, cu scopul de a obtine o suma de bani de la o alta persoana, cu prilejul incheierii acestor contracte In luna noiembrie 2015, barbatul a constrans o alta persoana, prin adresarea de amenintari la adresa sa si a fiicei sale, cu scopul de a dobandi un autoturism.De asemenea, in luna ianuarie 2017, s-a prezentat la locuinta unei persoane din Piatra Neamt, unde a amenintat-o cu acte de violenta si incendierea bunurilor sale, cu scopul de a obtine de la aceasta o suprafata de teren.Politistii l-au condus la Penitenciarul Bacau, in vederea executarii pedepsei.Fratele lui Daniel Lazar, Adrian Marin-Botez, zis "Tata", este "rectorul" Academiei infractorilor". El s-a facut remarcat in lumea interlopa din Piatra Neamt dupa rafuieli cu gruparile Mararu sau Donose. In ultimii ani a devenit comandatul suprem al "Academiei infractorilor romani", organizatie in sarcina careia i se atribuie jafuri la marile case de bijuterii din Paris sau Milano.