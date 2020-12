Romanul care spargea magazinele de bijuterii din Paris, cu ciocanul, a fost prins. Este vorba despre un membru al "Academiei Infractorilor din Piatra-Neamt"

Ioan Vandana are 30 de ani si este din Savinesti, judetul Neamt. El era cautat de autoritatile din Franta pentru furt si talharie calificata."La data de 8 decembrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din Neamt, in colaborare cu cei ai Sectiei de Politie Rurala Savinesti, au depistat un barbat, de 30 de ani, din Savinesti, care era urmarit la nivel international.Pe numele acestuia era emis un mandat de arestare european pronuntat de autoritatile judiciare din Franta", a transmis IGPR intr-un comunicat de presa.Anchetatorii vorbesc despre fapte comise in urma cu sapte ani."In fapt, in cursul lunii octombrie 2013, cel in cauza, impreuna cu alte persoane, avand asupra lor arme , topoare si ciocane, ar fi patruns intr-un magazin din Paris, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, bijuterii si ceasuri de lux.Prejudiciul total a fost estimat la 1.100.000 de euro.Barbatul a fost prezentat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bacau, care a dispus retinerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Bacau", a mai transmis Politia.Miercuri, acesta urmeaza sa fie prezentat Curtii de Apel Bacau, pentru confirmarea mandatului european de arestare.Citeste si: