VIDEO Agresoarea asistentei de la emisiunea "Visuri la Cheie", identificata de Politie. Femeia a fost dusa la audieri

Femeia ar putea fi cercetata pentru loviri si alte violente pentru care risca pana la 5 ani de inchisoare "La data de 7 noiembrie a.c., in jurul orei 17:00, Sectia 14 Politie a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca in incinta unui magazin din Sectorul 4 a fost agresata o persoana. La fata locului au sosit de indata politistii care au identificat o femeie care a relatat ca a fost agresata fizic de o alta femeie pe care nu o cunoaste.Persoana vatamata a fost transportata la o unitate spitaliceasca pentru ingrijiri.In cauza politistii Capitalei s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire si alte violente si desfasoara activitati pentru depistarea autorului si pentru stabilirea tuturor imprejurarilor care au condus la producerea evenimentului", a transmis Politia Capitalei.Tanara agresoare se numeste Nicoleta Andrei si are 34 de ani (foto jos). In acest weekend, designerul de interior Cristina Joia a fost atacata intr-un magazin de o femeie careia ii reprosase ca a blocat, cu masina, intrarea in supermarket. Schimbul de replici a fost urmat insa de un gest total neasteptat."M-am apucat sa fac cumparaturi, puneam banane, eram cu spatele si cand m-am intors m-am trezit cu un pumn in fata. Mi-a tasnit foarte mult sange, oamenii din jur se uitau, nimeni n-a sunat la politie sau SMURD , in timp ce ea a fugit", a marturisit Cristina Joia pentru sursa citata.Pe de alta parte, femeia care a agresat-o pe Cristina Joia sustine ca vedeta tv i-ar fi rupt stergatoarele de la masina.