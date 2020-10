Ancheta la Ploiesti. A fost retinut tanarul care a impuscat doi elevi, in fata liceului UCECOM

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"In urma probatoriului administrat, a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore a persoanei care a utilizat fara drept o arma neletala.Politistii continua cercetarile in cadrul unui dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma fara drept, tulburarea ordinii si linistii publice si doua infractiuni de lovire sau alte violente", a transmis Politia.Marti, in jurul pranzului, politia a fost alertata cu privire la faptul ca in fata liceului UCECOM din Ploiesti, situat in zona de sud a orasului este un scandal intre mai multi tineri si au fost auzite focuri de arma "Astazi, in jurul orei 13.30, am fost sesizati cu privire la faptul ca tineri, cu varste cuprinse intre 15-17 ani, au avut o altercatie pe str. George Topirceanu, din municipiul Ploiest, in urma careia a fost folosit un pistol cu bile", a transmis Politia, miercuri.Au fost identificati cinci agresori. Acestia au fost prinsi si audiati miercuri seara. A fost gasita si arma folosita in scandal.Conform Serviciului Judetean de Ambulanta Prahova, victimele sunt doi baieti de 16 si 17 ani, care au suferit traumatisme cranio-cerebrale. Ei au fost dusi la spital.Citeste si: