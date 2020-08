A fost retinut barbatul care a pacalit aproape 330 de persoane cu vacante exotice

Potrvit anchetatorilor, suspectul "in calitate de presedinte al unei asociatii pentru dezvoltarea societatii civile, in perioada ianuarie - iulie 2019, prin promovarea pe pagina de socializare a asociatiei, ar fi indus in eroare 329 de persoane, organizand 14 excursii care urmau sa aiba loc in cursul anului 2019, catre diferite destinatii din Europa, America si Asia, pentru care ar fi incasat 147.930 de euro".Potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com, ar fi vorba despre Niculae Ghinoiu, presedintele Asociatiei Young Partners For Civil Society Development. Acesta a fost implicat intr-un scandal anul trecut cand 80 de elevi au fost abandonati in aeroporturi din Italia si Japonia. De asemenea, 72 de copii veniti sin SUA au fost blocati pe aeroportul din Milano unde au constatat ca nu aveau platite biletele de intoarcere pana in Romania."La data de 18 august, politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Gorj au retinut pentru 24 de ore un barbat, de 40 de ani, din Chiajna, judetul Ilfov, banuit de inselaciune in forma continuata", a transmis politia.Potrivit anchetei, sumele incasate in acest scop ar fi fost folosite atat in interes personal, cat si pentru a onora excursiile deja contractate si pentru care incasase contravaloarea, aspect relevat de situatiile financiare, rulajul conturilor si de expertiza contabila efectuata in cauza.