Trebuia sa stea in carantina, insa a fost prins in trafic. Imprudenta l-a costat 2.000 de lei

"Politistii din cadrul Biroului Rutier Campulung au depistat, in trafic, in municipiul Campulung, un barbat, de 26 de ani, din Berevoesti, care conducea o autoutilitara, desi figura in carantina la domiciliu, din data de 23 ianuarie.Acesta a fost sanctionat contraventional, cu amenda in valoare de 2.000 de lei, situatia fiind comunicata D.S.P. Arges si C.J.C.I. Arges", a transmis Politia Romana.Cu o zi in urma, un tanar de 27 de ani din Blaj s-a ales cu dosar penal pentru trei infractiuni dupa ce, aflat in carantina, a plecat de acasa cu masina, fara sa aiba permis de conducere si a facut accident. Insa barbatul nu era singur. O avea alaturi si pe iubita lui care trebuia sa stea, de asemenea, in carantina deoarece cei doi venisera recent din Italia. Conform celui mai recent raport al autoritatilor , 62.634 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 150 de persoane.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 63.242 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse.In urma actiunilor punctuale de control, au fost aplicate peste 3.790 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 700.000 de lei.Citeste si: