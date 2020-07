A fugit in padure cu tot cu puma pe care o crestea ilegal. Politia il cauta de trei zile pe barbat

In cautari sunt implicati sute de politisti."Nu este o jucarie. Este unul dintre cele mai periculoase anumale din lume si ar fi un pericol real pentru vietile oamenilor", a afirmat Ewa Zgrabczynska, directoarea gradinii zoologice din Poznan.In Polonia este interzis ca oamenii sa creasca astfel de animale, astfel ca instanta a decis ca fostul soldat trebuie sa duca puma la gradina zoologica.Gazeta Wyborcza noteaza ca barbatul a cumparat puma in urma cu sase ani, din Cehia, si ca de atunci a tinut-o acasa.Primarul orasului Mysklowice, Dariusz Wojtowicz, il sustine pe fostul soldat, identificat ca fiind Kamil S, in dorinta acestuia se a-si pastra puma numita Nubia."Iubirea pentru acest animal si o decizie cruda a tribunalului l-au fortat sa fuga. El se ascunde in padure. Poate cineva poate aborda cazul dintr-o perspectiva mai umana", a notat primarul, sambata, pe Facebook Pe retelele de socializare au aparut petitii pentru ca lui Kamil sa i se permita sa isi pastreze puma.