A incercat sa isi ucida sotia desi aceasta obtinuse un ordin de protectie de la politie. Agresorul a fost retinut

Incidentul s-a produs in orasul Saveni, judetul Botosani.Potrivit politiei, barbatul are 66 de ani. In cazul sau, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 9 Vlasinesti au emis o ordonanta de retinere pentru 24 de ore, barbatul fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de nerespectarea hotararilor judecatoresti si violenta in familie."In urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul ca la data de 10 februarie 2021 s-a deplasat la domiciliul sotiei sale, fata de care avea ordin de protectie provizoriu si a consumat bauturi alcoolice impreuna cu aceasta, apoi, pe fondul unor neintelegeri mai vechi, i-a aplicat mai multe lovituri in zona capului si peste corp, iar cu un cutit i-a creat femeii o plaga in zona coapsei", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Botosani, Delia Neniscu.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Saveni.In primele trei saptamani din 2021, instantele din Romania au pronuntat aproape 230 de sentinte prin care a fost solicitata eliberarea unui ordin de protectie de catre persoane, in special femei, care reclama violenta domestica. In 36 de cazuri, cererile de eliberare a unui ordin de protectie au fost respinse.