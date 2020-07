A murit batrana din Valcea torturata de fiica ei. Agresoarea este libera

Batrana, dezbracata pana la piele, intinsa pe jos in curtea casei din Creteni, era batuta cu bestialitate, cu pumnii si cu picioarele, si umilita de catre propria fiica, Viorica Albinaru, de 62 de ani, din Ramnicu Valcea.Imaginile au fost surprinse de catre un vecin, care a asistat de mai multe ori la scenele violente, insa a spus ca, in ciuda reclamatiilor facute la politie , nimeni nu a luat nicio masura. Barbatul a publicat atunci imaginile pe site-urile de socializare.Potrivit Adevarul.ro , decesul nu a fost consemnat in certificatul medico-constatator ca fiind unul cauzat de violenta . Altfel spus, autoritatile au concluzionat ca ce s-a intamplat in luna aprilie a acestui an nu are nici o legatura cu decesul survenit doua luni mai tarziu - in contradictie cu reactia vie din mediul online, a celor care considera, la fel ca si vecinii batranei, ca Ana Ciuca a murit din cauza leziunilor suferite in urma traumelor aplicate de fiica ei si se arata nemultumiti de cursul anchetei si de faptul ca aceasta nu a fost arestata.In urma publicarii imaginilor, fiica femeii a primit ordin de restrictie timp de trei luni. De atunci, nu a mai avut voie sa se apropie la mai putin de 10 metri de mama ei si s-a inceput urmarirea penala pentru "violenta in familie", dosar care are toate sansele sa se inchida acum, scrie Adevarul.ro.