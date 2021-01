A murit seful de post din Morunglav, grav ranit in accidentul din Olt in care au fost implicate o masina de politie si o ambulanta

Tragicul eveniment rutier s-a petrecut vineri, pe DN 64, pe raza comunei Soparlita. Doi politisti au fost raniti , dupa ce autospeciala a intrat in coliziune fata-spate cu o ambulanta care a franat brusc. Ambele masini erau in misiune comuna, relateaza sursa citata. Ambulanta transporta un pacient al carui comportament era deviant. Politistii Sectiei Rurarele Bobicesti cerusera interventia medicilor."Persoana violenta a fost transportata cu ambulanta, iar echipajul de politie insotea transportul, conform protocolului, avand semnalele luminoase in functiune. Intrucat pacientul ar fi devenit violent, conducatorul ambulantei a franat brusc, moment in care echipajul politiei a intrat in coliziune fata spate cu acesta. Evenimentul s-a petrecut pe fondul unui carosabil usor umed", au declarat reprezentantii IPJ Olt.Cinci persoane au fost implicate in eveniment, doi politisti de la Sectia de Politie Rurala Bobicesti, o asistenta medicala, un ambulantier si un pacient."Echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt au intervenit la fata locului, au asistat medical victimele si le-au transportat la spital, constiente. Din pacate, cei doi colegi prezinta fracturi la membrele inferioare", mai spun politistii.