Aberatia zilei: Ce iese cand un politist bate un preot in parcarea unui bloc

Neagu Domnel, agent de politie in Alexandria, si Lucian Diaconita, preot in comuna Calinesti, judetul Teleorman, au fost protagonistii unui scandal de proportii, condimentat cu sudalmi, pumni si un cap in gura, la finalul caruia omul Bisericii s-a ales cu nasul spart, iar omul legii cu o pedeapsa pe masura faptelor de vitejie comise.

Astfel, Neagu Domnel a fost obligat de Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii timp de 30 de zile, fiind la dispozitia Primariei din Alexandria. El va trebui sa mature strazile, sa adune gunoiul si resturile animalelor sau sa indeplineasca orice alta sarcina ii va fi data. In plus, va trebui sa plateasca si 100 de lei cheltuieli de judecata, scrie luni Informatia de Teleorman.

Daca politistul Domnel nu se va achita de obligatii, el va fi cercetat de procurori pentru lovire si alte violente, asta pentru ca preotul Diaconita a obtinut certificat medico-legal pentru fractura de piramida nazala si traumarism cranio-facial.

Ce s-a intamplat, de fapt?

15 iulie 2015, ora 23

In data de 15 iulie, dupa lasarea noptii, preotul Lucian Domnita a avut o idee nefericita.

"Am intentionat sa mut masina sotiei din spatele blocului, unde ocupa locul de parcare al altui vecin, (iar noi, vecinii, ne respectam intre noi si nu doream sa fiu nepoliticos) in locul pe care il detin inchiriat in fata blocului. Ajuns in parcare, am constatat ca masina este blocata de o alta, apartinand lui Domnel Neagu, politist. Am claxonat si un vecin mi-a spus ca este tarziu si ca ii trezesc copilul. Mi-am cerut scuze, nici nu imi dadusem seama ca era ora 10 seara si am asteptat", a declarat atunci Lucian Diaconita, citat de Ziarul Teleormanul.

Cand, in sfarsit, a aparut proprietarul masinii, nervii si-au spus cuvantul. Preotul n-a stiut ca persoana caruia i s-a adresat cu "Bai, baiete!" e politist, pentru ca Neagu Domnel era in tinuta lejera, de timp liber.

Ce si-au spus, cine a imbrancit primul, cine a injurat primul nu e foarte limpede, declaratiile fiind contradictorii. Cert este ca singurul care s-a ales cu vatamari corporale a fost preotul.

Jurnalistii de la Ziarul de Teleorman scriau la momentul respectiv ca vecinii au urmarit "cu stupoare cum un popa si un politist se injura si isi adreseaza cuvinte de mahala insotite de fel si fel de trimiteri in locuri deloc ortodoxe, in parcarea unui bloc". Mai mult decat limpede...

Dar asta nu a fost tot. Politistul Neagu Domnel a plusat.

Si cu capul spart, si amendat

Vazand scandalul din parcare, preoteasa a sunat la 112, insa rezultatul a fost contrar asteptarilor. Cel amendat a fost sotul ei - nu e limpede pentru ce, deoarece procesul verbal pe care l-a semnat nu i-a parvenit.

Mai mult, dupa doua saptamani, Monica Diaconita a aflat ca ea personal are de platit nu una, ci doua amenzi: una de 200 de lei pentru ca ar fi adresat injurii unui politist, iar cea de-a doua, in cuantum de 500 de lei, pentru... apel fals la 112, relateaza ExclusivNews.ro.

Conform sursei citate, pe niciuna dintre amenzi nu a fost trecut numele vreunului martor, agentul constatator motivand ca... era "ora tarzie".

Esentiala in cele relatate ramane ideea din titlu: "Un politist a batut un preot", restul sunt detalii. Se intampla in Romania. Nu in Congo sau Burundi.

ABERATIE, aberatii, s.f. 1. Abatere de la ceea ce este normal sau corect. 2. Ceea ce este inadmisibil, absurd; absurditate, ineptie, prostie.

C.B.