Scene socante pe Dunare: Un caiac in care se aflau 4 copii a fost rupt in doua de o barca in viteza VIDEO

Un turist care se afla impreuna cu familia intr-o barca a surprins momentul si l-a filmat.Barbatul care conducea salupa a fugit de la fata locului si este cautat de politisti."Astazi, ora 12.30, pe fluviul Dunarea, in zona municipiului Orsova, o ambarcatiune de agrement a intrat in coliziune cu un caiac, in care se aflau 4 persoane.Minorii implicati in accident au varste cuprinse intre 14 si 16 ani.In urma impactului, a rezultat ranirea unui minor, care a fost transportat la o unitate medicala pentru investigatii de specialitate, fara a necesita spitalizarea. Persoanele implicate au fost recuperate din apa si conduse, in siguranta, la mal.Politistii Postului Transporturi Navale Orsova, in colaborare cu Capitania Orsova, au intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, cercetarile fiind continuate pentru stabilirea tuturor imprejurarile care au condus la producerea acestui eveniment ", a transmis IPJ Mehedinti. Un incident asemanator a avut loc la inceputul lunii iunie, cand un fotograf a surprins momentul in care o barca loveste in plin un stol de pelicani din Delta Dunarii. In acest caz, Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a anuntat ca a facut o sesizare pentru inceperea actiunilor de cercetare penala.