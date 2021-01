Accidente in serie pe Calea Turzii din Cluj-Napoca, fara a exista persoane ranite. Opt soferi s-au prezentat la Politie

"Din primele informatii, in aceasta dimineata, pe strada Calea Turzii, din municipiul Cluj-Napoca, s-au produs mai multe evenimente rutiere soldate cu pagube materiale, ca urmare a neadaptarii vitezei la conditiile de drum", a anuntat, miercuri dimineata, Politia Judeteana Cluj.Pana in prezent, la Biroul Constatari Avarii Auto s-au prezentat 8 soferi implicati in evenimente rutiere.Astfel, a avut loc un accident in care au fost implicate 5 autoturisme, un altul cu doua autoturisme implicate, iar o alta masina a iesit de pe sosea si s-a lovit de un stalp.In urma acestor evenimente, nicio persoana nu a fost ranita, a precizat Politia Cluj. Judetul Cluj se afla, miercuri, pana la ora 12.00, sub avertizare Cod galben de ceata.