Razie pe drumurile României. Au fost date zeci de mii de amenzi și reținute sute de permise VIDEO-FOTO

Razie în jurul Capitalei

Razie în Sibiu

Permise suspendate, în Dolj

Zeci de șoferi amendați la Brașov

Pe Autostrada Soarelui au fost opriți, joi, 29 iulie, zeci de șoferi care au depășit limita de viteză. Unii au rămas fără permise de conducere pentru o lună de zile.Șeful Direcției Poliției Rutiere, comisarul-șef George Grigore a precizat că este vorba despre o acțiune la nivel național care se desfășoară pe o perioadă de 12 zile, în care sunt implicați atât polițiști de la circulație cât și cei de la ordine publică.Polițiștii rutieri din Ilfov au controlat, joi, 220 de autovehicule și au aplicat 72 de sancțiuni contravenționale conform O.U.G. 195/2002, cu amenzi în valoare totală de 14.130 de lei, din care 37 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză.De asemenea, au reținut patru permise de conducere, din care unul pentru neacordare de prioritate autovehiculelor, unul pentru neacordare de prioritate pietonilor, unul pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului și unul pentru folosirea telefonului mobil la volan.Au retras șapte certificate de înmatriculare și au reținut un set de plăcuțe de înmatriculare.Alte sancțiuni au fost aplicate pentru nepurtarea centurii de siuranță (10), pentru defecțiuni tehnice (16) și altele pentru nerespectarea marcajelor rutiere.Au fost sancționați și patru bicicliști, pentru nerespectarea unor prevederi ale legislației rutiere.Acțiune polițiștilor rutieri din Ilfov vor continua și în perioada următoare.În timpul raziilor din Sibiu au fost constatate 3 infracțiuni la regimul circulației, au fost reținute, în vederea suspendării dreptului de a conduce, 6 permise, au fost retrase 8 certificate de înmatriculare și aplicate 100 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 30.000 de lei.Ieri dimineață, în jurul orei 6.00, pe Drumul Național 7, în localitatea Tălmaciu, polițiștii rutieri au oprit, pentru control, un ansamblu TIR, condus pe direcția Vâlcea – Sibiu, de către un bărbat, în vârstă de 49 de ani, domiciliat în județul Vâlcea. Testarea alcoolscopică a bărbatului a indicat 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.Seara, în jurul orei 21.00, pe DJ 142C, în afara orașului Dumbrăveni, un alt conducător auto a fost testat alcoolscopic, cu un rezultat pozitiv. Este vorba despre un bărbat, de 40 de ani, localnic, ce conducea un autoturism, având 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 29 iulie a.c., în jurul orei 3.00, în localitatea Șelimbăr, polițiștii l-au verificat alcoolscopic pe șoferul unui autoturism, un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din Cisnădie.Aparatul etilotest a indicat 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.Toți cei trei conducători auto au fost însoțiți la unități medicale, unde le-au fost recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Ulterior, în fiecare caz, polițiștii au întocmit actele necesare efectuării de cercetări penale, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.În perioada ianuarie – iulie 2021, în județul Sibiu, conducerea sub influența alcoolului a dus la producerea a 15 accidente rutiere , dintre care unul grav, soldate cu decesul unei persoane și rănirea ușoară a altor 17 persoane.Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 76 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 11.000 de lei.Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 17 de permise de conducere şi au retras 7 certificate de înmatriculare.Totodată, polițiștii au constatat 4 infracțiuni la regimul circulației rutiere.Polițiștii din Brașov au aplicat 3 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 286 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Dintre cele 286 de sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea prevederilor privind circulația pe drumurile publice, 176 sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 6 sancțiuni contravenționale, pentru abateri săvârșite de către pietoni, 3 sancțiuni contravenționale, pentru abateri săvârșite de bicicliști, 2 sancțiuni contravenționale pentru efectuarea manevrei de depășire în mod neregulamentar, 2 sancțiuni contravenționale, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și 97 de sancțiuni contravenționale, pentru săvârșirea altor abateri la regimul rutier.De asemenea, polițiștii au reținut 13 permise de conducere și 11 certificate de înmatriculare, fiind constatată și 1 infracțiune la regimul rutier, respectiv conducerea unui vehicul fără permis de conducere, fiind întocmit dosar penal, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de peste 115.400 de lei.Poliția va face razii și în perioada următoare pe toate drumurile naționale din țară.Administratorii Asociației ProInfrastructura au o serie de recomandări pentru înăsprirea sancțiunilor care să-i vizeze pe șoferii care încalcă grav legislația rutieră.