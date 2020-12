FOTO 88 de amenzi si 12 permise retinute, intr-o singura noapte, in Bucuresti. Doi soferi au fost prinsi beti la volan iar unul era sub infuenta drogurilor

Soferi sub influenta alcoolului sau a drogurilor

Patru dintre permise au fost suspendate pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice, trei, pentru infractiunile constatate (doua pentru consum de bauturi alcoolice, unul pentru consumul de substante psihoactive), patru pentru depasirea regimului legal de viteza si unul pentru nerespectarea culorii rosii a semaforului electric.De asemenea, au fost retrase trei certificate de inmatriculare pentru deficientele tehnice constatate.Cu ocazia activitatilor de control desfasurate, politistii rutieri au intocmit trei dosare penale: doua pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice si unul conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta substantelor psihoactive.Soferul care conducea sub influenta drogurilro are 34 de ani si a fost depistat in zona bd.Beijing in timp ce se afla sub influenta substantelor psihoactive."In acest context, conducatorul auto a fost condus la sediul I.N.M.L in vederea recoltarii de probe biologice.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala in conformitate cu prevederile art. 336 alin.2 din Codul Penal", arata politia.De asemenea, un barbat, in varsta de 30 de ani a condus un autovehicul pe bd.Beijing in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. "Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Alcooltest, care a indicat o valoare de 0,34 mg/l alcool pur in aerul expirat.Conducatorul auto a fost sanctionat cu amenda in valoare de 1305 lei, iar ca masura complementara s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 zile", a transmis politia.Citeste si: