Razie de noapte a politistilor rutieri din Capitala. 60 de amenzi si 19 permise de conducere retinute

Politistii Brigazii Rutiere au actionat, in noaptea de vineri spre sambata , pe principalele artere din Bucuresti, pentru asigurarea ordinii si sigurantei rutiere, reducerea riscului de accidente si prinderea soferilor aflati sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive, precum si pentru verificarea modului in care sunt respectate masurile stabilite de Legea 55/2020, pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Astfel, au fost aplicate 66 de sanctiuni contraventionale (din care 20 pe Legea 55/2020), in valoare de peste 22.000 lei si au fost retinute 19 permise de conducere (8 pentru infractiunile constatate, cate 3 pentru depasirea vitezei legale, pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice - contraventie si pentru nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului electric, dar si cate unul pentru nerespectarea indicatiilor politistului rutier si pentru circulatia pe sensul opus).Potrivit Brigazii Rutiere, au fost constatate 8 infractiuni (3 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive; 2 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice; 2 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand dreptul de a conduce suspendat, una pentru refuz de prelevare a probelor biologice).Astfel, un tanar in varsta de 22 de ani a fost prins cand conducea pe strada din Sectorul 5, fiind sub influenta substantelor psihoactive (THC-5 "Cannabis"). El a fost dus la sediul INML in vederea recoltarii probelor biologice si s-a intocmit un dosar penal.De asemenea, un barbat in varsta de 49 de ani a condus un autovehicul pe str. Imasului avand permisul suspendat, iar in urma testarii a rezultat ca acesta a consumat bauturi alcoolice, valoarea pe etilotest fiind de 0.20 mg/l alcool pur in aerul expirat. Si in acest caz a fost deschis un dosar de cercetare penala.Un alt barbat, de 39 de ani, a fost prins conducand pe o strada din Sectorul 5 fiind sub influenta bauturilor alcoolice, avand o concentratie de 0.56 mg/l alcool pur in aerul expirat. El a fost dus la sediul INML in vederea recoltarii probelor biologice si s-a deschis dosar penal.