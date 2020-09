Activistul Daniel Bodnar, agresat dupa ce a sesizat politia ca o autoutilitara plina cu busteni este supraincarcata

Ancheta politiei

Sectia Rurala Marginea a fost sesizata in jurul orei 19.30, incidentul avand loc in fata Atelierului de Impletituri Marginea. Anterior, un echipaj de la Compartimentul Rutier Radauti, in urma sesizarii la 112 privind transportul de lemn, a oprit masina in trafic , soferul fiind condus la Atelierul de Impletituri al Ocolului Silvic Marginea, pentru a se face inventarierea, potrivit Monitorul de Suceava. Agresiunea s-a petrecut cand politistii de la Radauti erau deja la fata locului. Daniel Bodnar, alaturi de Iulian Ureche, se aflau in fata atelierului, unde intentionau sa asiste la inventarierea materialului lemnos. In timp ce erau la poarta, cei doi au fost abordati de mai multi indivizi din Sucevita.La un moment dat, rezulta din cercetarile politiei, doi dintre agresori l-au lovit pe activistul de mediu, dupa care au aruncat cu pietre in BMW -ul X6 al lui Daniel Bodnar, provocandu-i distrugeri. De altfel, parte din agresiune a fost inregistrata video cat se poate de clar de activist.Activistul de mediu le-a spus politistilor ca ramane la fata locului, pentru a asista la control si a mai precizat ca va depune ulterior plangere penala, mai scrie Monitorul de Suceava.El a mobilizat de pe pagina sa de facebook mai multi sustinatori, care au venit la fata locului si au fost alaturi de el sambata noapte, pentru a nu mai exista riscul de a fi agresat. Grupul a ramas la fata locului pana in jurul orei 3.00 din noapte. Deocamdata, politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunilor de "amenintarea", "lovirea sau alte violente", si "distrugerea". Cu privire le transportul de lemn, autoritatile urmeaza sa comunice ce a rezultat in urma controlului.