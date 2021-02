FOTO/ VIDEO Cine este Alexander Zudor, actorul acuzat ca viola femei in lift. A jucat in spoturi alaturi de copii si a pozat pentru coperta unei carti

Victimele actorului de spoturi publicitare

A vrut s-o violeze in lift

Retinut de procurori

Acuzatiile

Judecatoria Sectorului 5 a admis cererea procurorilor privind arestarea preventiva pentru 30 de zile a actorului Alexander Zudor, in varsta de 46 de ani, acuzat de viol si tentativa de viol, dupa ce a agresat sexual mai multe femei pe strazi din Sectorul 5 al Capitalei, sub amenintarea cutitului.Politistii spun ca actorul Alexander Zudor a jucat in mai multe reclame la medicamente, vinuri, chipsuri si a pozat inclusiv pentru coperta unei carti.Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca barbatul este tatal a doi copii. Insa, din toamna anului trecut ar fi inceput sa urmareasca femei pe strada. Pe una dintre ele ar fi violat-o, explica sursele citate.Politistii au transmis ca pe 1 februarie au audiat si retinut un barbat de 46 de ani pentru fapte de viol si tentativa de viol Acesta a agresat inclusiv o femeie intr-un lift al unui bloc din Bucuresti, fara sa tina cont ca putea fi inregistrat de camerele de supraveghere."In fapt, la data de 1 noiembrie 2020, in jurul orei 23.30, politisti din cadrul Sectiei 18 au fost sesizati, prin sistem 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca in timp ce prietena sa se deplasa catre domiciliu, in dreptul unui imobil din Sectorul 5, a fost abordata de catre un barbat necunoscut, care, sub amenintarea unui obiect taietor, a impins-o intre autoturismele parcate si, prin violenta , a agresat-o sexual.Ulterior, la aceeasi subunitate de politie, s-a prezentat o femeie care reclama faptul ca, in data de 05 decembrie, in jurul orei 21.30, in timp ce se deplasa pe o strada din sectorul 5, a fost agresata fizic de catre o persoana necunoscuta, care, sub amenintarea unui obiect taietor, a incercat sa o impinga spre un teren viran, fapt ce i-a creat o stare de temere.Ambele cazuri au fost preluate de catre Serviciul de Investigatii Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5", a transmis Politia Capitalei."La jumatatea lunii decembrie 2020, la o alta subunitate de politie, o femeie reclama ca in ziua de 15 decembrie 2020, in jurul orei 21.00, in timp ce se afla in scara unui bloc din sectorul 4, un barbat necunoscut a intrat cu ea in lift, apoi a amenintat-o cu un obiect taietor, in incercarea de a intretine raporturi sexuale.Si acest caz a fost preluat de catre Serviciul de Investigatii Criminale Sector 5, iar din coroborarea datelor s-a conturat ipoteza ca in toate situatiile ar fi vorba despre aceeasi persoana. Astfel, din datele si probele adminstrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca un barbat de 46 de ani ar fi comis faptele reclamate", a mai aratat politia.La 1 februarie barbatul a fost depistat si condus la audieri, iar la adresa unde locuia a fost pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, fiind identificate si ridicate mai multe probe si mijloace de proba.Fata de barbatul de 46 de ani a fost luata masura retinerii pe o durata de 24 de ore, ulterior fiind prezentat magistratilor.Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigatii Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, sub aspectul savarsirii infractiunilor de viol si tentativa de viol, cu cel in cauza in stare de arest preventiv.Pe paginile sale de socializare, barbatul sustinea diverse petitii sociale, inclusiv una despre recalcularea taxelor.Contul sau oficial de socializare abunda de postari cu reclamele pe care le-a realizat. In unele apare alaturi de copii.Sunt firme importante care au "beneficiat" de serviciile actorului violator. Pana acum a facut reclame la medicamente, vinuri, cipsuri si a pozat inclusiv pentru coperta unei carti.Citeste si: