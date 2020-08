Acuzata ca traieste in Evul Mediu, dupa ce a avertizat ca polita RCA trebuie prezentata in format tiparit, Politia Romana anunta modificarea legii

"Va mai aduceti aminte postarea de acum cateva zile...cea cu polita #RCA care trebuia prezentata pe suport de hartie, in cazul unui control. Va dam o veste buna, in curand asigurarea va putea fi prezentata si in format electronic. Modificarile au fost aprobate si urmeaza sa intre in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial", este anuntul facut joi de Politia Romana.Marti, 25 august 2020, Politia Romana avertiza, tot pe Facebook ca "potrivit legii sunteti obligat sa aveti asupra dumneavoastra polita de asigurare". "A nu se confunda cu contractul RCA, singurul care se poate emite prin mijloace electronice. Polita de asigurare este cat o coala A4, iar impaturita are loc langa celelalte acte ale autoturismului", a fost avertismentul Politiei care a starnit reactii dure, mai multi internauti acuzand Politia ca "traieste in Evul Mediu".