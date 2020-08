Adevar sau provocare? Reformarea sistemului administrativ, un risc prea mare pentru clasa politica?

Astazi, Japonia raporteaza un declin record in al doilea trimestru al anului, pierzand 27,8%, mult peste asteptarile analistilor. Astfel, a treia mare economie a lumii a inregistrat o "stergere" a tuturor politicilor de stimulare a economiei introduse de premierul japonez in 2012.In tot acest timp, Romania se lupta cu pandemia. Criza economica actuala este provocata de o criza sanitara care a stat la baza unor decizii politice si administrative ale statelor lumii care au condus brusc la inchiderea unor sectoare economice si reducerea muncii efective in domenii importante din economie. Astfel, multe locuri de munca au fost desfiintate, s-a implementat munca de la domiciului- telemunca, sau au fost introduse masuri de disponibilizari temporare intrucat oamenii nu mai pot lucra in colectivitate. La noi, socul pe latura ofertei a generat cresteri de preturi in loc de scaderi, contrar fenomenului care se produce in debutul unei recesiuni economice, mai mult, cheltuielile cu salariile bugetarilor aproape s-au dublat in ultimii cinci ani, potrivit datelor oficiale furnizate de ministerul Finantelor. De la circa 52 miliarde de lei in anul 2015, s-a ajuns anul trecut la depasirea semnificativa a pragului de 100 de miliarde de lei.In plina pandemie, pe un fundament economic mondial nu tocmai propice, economia romaneasca incepe sa dea semne de oboseala sub presiunea sociala declansata de majorarea punctului de pensie, dar si a ponderii cheltuielilor cu salariile bugetarilor, si trece astfel de la scenariul optimist la cel pesimist ajungand inevitabil la ceea ce preconizam dar nu nedoream, deficit 8,6% din PIB.Ce ramane de facut? Cu siguranta primul pas ar trebui sa il reprezinte o reforma administrativa, un demers necesar si asteptat de mediul de afaceri mai ales in contextul in care s-a produs o scadere a cererii pentru forta de munca si a aparut o reducere a salariilor in termeni nominali pentru o parte din angajatii sectorului privat, pentru ca au fost trimisi in somaj tehnic. In sectorul public nu s-au produs mutatii si nici anomalii!In timp ce sectorul privat cauta sa identifice modalitati noi de supravietuire in pandemie, modeland afacerile conform cerintelor vremurilor, sectorul public nu este afectat de criza. Nu putem vorbi de reduceri de salarii in sectorul bugetar, disponibilizari, restructurari sau eficientizari ale activitatii. Siguranta locului de munca si salariul atractiv sunt doar doua dintre atuurile lucrului la stat. Nimic de blamat daca vorbim de servicii profesioniste, angajati bine pregatiti si deschisi catre cetatean, insa stim cu totii ca lucrurile nu stau asa. Nu cred in taieri de salarii, cu atat mai mult in perioada de criza economica, Scaderea salariilor, in general influenteaza negativ nivelul de calificare al angajatilor si nu contribuie cu nimic la o alocare eficienta a resursei umane in economie, pentru ca salariatii sunt pastrati pe posturi. Sectorul public nu are nevoie de angajati necalificati, in conditiile in care oricum acestia sunt majoritari.Cred insa ca nici nu putem vorbi de cresteri ale salariilor si pensiilor atunci cand economia "gafaie". Cu o datorie publica crescuta, domenii afectate de pandemie, previziuni de contractie economica la final de an, nu este momentul sa vorbim de cresteri de salarii si pensii, ci trebuie sa ne concentram sa gasim solutii de a iesi din criza. Autoritatile au elaborate, timid, un plan de relansare economica. Spun timid pentru ca situatia mondiala este incerta. In astfel de situatii cea mai buna solutie este moderarea, gandirea strategica si chibzuinta.Economia nu poate fi repornita "la cheie", ci trebuiesc avute in vedere masuri care pot stimula anumite sectoare sa isi revina din criza. Unele sectoare au avut chiar de castigat in pandemie, altele s-au adaptat rapid, asa incat ritmul de a reporni este diferit de la caz la caz. Primul pas ce poate fi facut este relansarea cererii, respectiv cresterea consumului coroborat cu masuri de sustinere a intreprinderilor private care se chinuie sa supravietuiesca in conditii de incertitudine totala. Aici intervine statul care poate "uita" pentru moment de sectorul public si trebuie sa se axeze pe sectorul privat, generator de valoare adaugata si crestere economica.Intr-un cuvant trebuie sa asistam la o politica de preventie/conservare in sectorul de stat- stimulare pentru actorii economici.Stiu ca nu este usor sa gasesti echilibrul, insa aceasta abordare poate da roade pe termen mediu si lung. Intr-o economie dinamica, interconectata, solutia nu poate fi una singura, miraculoasa, ci mai degraba un cumul de variabile care pot rezolva problema. Fonduri UE atrase catre proiecte, fiecare banut trebuie sa fie cheltuit, stimularea mediului privat si conservarea, respectiv imbunatatirea acolo unde este cazul, a sectorului public prin eficientizarea activitatii si supletea aparatului bugetar.