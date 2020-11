VIDEO Adolescent de 16 ani filmat talharind o batrana pe strada in Bucuresti. Dupa o ora, a fost inregistrat video jefuind un magazin

Potrivit politiei, in data de 13 noiembrie a smuls geanta unei femei in varsta care mergea pe trotuar si a furat 700 de lei dintr-un magazin.Tanarul a comis cele doua fapte la o ora distanta. A atacat-o pe femeie la 19.30, iar jaful la magazin l-a comis la ora 20.30.Politistii il banuiesc si de un alt caz: un furt de telefon comis pe 29 octombrie 2020, in jurul orei 18.40, pe o strada din Sectorul 6. Victima a fost un batran in varsta de 68 de ani, caruia i-a fost smuls dispozitivul din mana.Citeste si: