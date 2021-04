Pisica aruncata dintr-un balcon, la Bacau, a supravietuit. Ce pedeapsa a primit adolescenta care a comis fapta

Minora a fost identificata iar politistii au intocmit procesul verbal prin care a fost amendata de cu 1.500 lei, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru, scrie Agerpres."Politistii au emis un ordin de plasare a animalului in adapost, pisica fiind plasata in adapostul unei fundatii din municipiul Bacau pentru o perioada de 45 de zile. Totodata, minora a fost sanctionata contraventional de politisti cu amenda in valoare de 1.500 lei, conform Legii 205 din 2004", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Bacau.Potrivit acestuia, atunci cand un politist constata ca un animal se afla intr-o situatie de pericol, emite de indata ordin de plasare a animalului in adapost pentru o perioada de 45 de zile.