Doua adolescente au sunat la 112 anuntand ca au fost rapite in Brasov. Peste 80 de politisti mobilizati degeaba sa le caute

In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca cele doua au sunat la 112 "pentru amuzament", de pe un telefon mobil cu cartela functionala, pe care il gasisera pe strada.Conform datelor furnizate, marti, de Inspectoratul de Politie Judetean Brasov, politistii au deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "lipsire de libertate in mod ilegal" dupa ce duminica seara, in jurul orei 19.30, o tanara a sunat 112, reclamand ca, in timp ce se afla intr-un parc situat pe raza localitatii Tarlungeni din judetul Brasov, "atat ea, cat si o alta tanara, ar fi fost constranse de catre doua persoane de sex masculin necunoscute, sa patrunda in interiorul unui autovehicul cu care s-ar fi deplasat spre o locatie necunoscuta".Dupa primirea apelului, 74 de politisti , patru jandarmi si trei politisti locali au plecat n cautarea fetelor. Astfel, au fost constituite echipe operative complexe, formate din politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Serviciul de Investigatii Criminale, Serviciul Criminalistic, Sectia 1 Politie Rurala Feldioara, Politia Municipiului Brasov - Biroul de Investigatii Criminale, Biroul Rutier, Sectiile 1-5 Politie, Politia Municipiului Sacele, luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale si au fost formate, pe sosele, filtre rutiere pentru depistarea si identificarea vehiculului in cauza."In urma activitatilor procedurale desfasurate, politistii au identificat cele doua tinere, acestea avand varste de 13 ani, respectiv 15 ani, din localitatea Tarlungeni, judetul Brasov, iar din cercetarile efectuate in cauza au stabilit faptul ca acestea ar fi gasit pe raza localitatii de domiciliu, un telefon mobil, ce avea inserata o cartela functionala si l-ar fi utilizat efectuand, pentru amuzament mai multe apeluri 112, sesizand totodata, in mod eronat, faptul ca sunt lipsite de libertate", mai transite politia judeteana Brasov.In urma anchetei a fost aplicata o sanctiune contraventionala pentru alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie In ceea ce priveste dosarul penal deschis in urma apelului, va fi propusa solutie legala la finalizarea anchetei, precizeaza sursa citata.