Adolescentele din Romania, mintite cu povesti de iubire si vandute la proxeneti. "Aceste fete devin niste legume. Le sunt ameninate familiile si de teama zac acolo"

Loverboy face cadouri scumpe

Sexul se vinde scump, ies foarte multi bani

Sa se faca dirigentie la orele de dirigentie, nu matematica

Politisti prea putini si neinstruiti

Cum a reusit o fata traficata sa fuga

Totul incepe de la simple declaratii de iubire din partea unui "print" venit cu o masina de lux sa o scoata in oras. Apoi urmeaza o multime de cadouri scumpe si plimbari in cluburi de fite. Copilele isi imagineaza ca povestile pe care le stiu de cand erau mici sunt reale. Se indragostesc si, de aici pana la a deveni o victima mai este foarte putin. Adica doar o iesire in afara tarii.Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu, a explicat pentru Ziare.com ca "metoda loverboy" este relativ veche. "Acesti infractori perie retelele de socializare, unde cunosc fete foarte frumoase care par dezinvolte, insa sunt copilaroase.Au diverse moduri de operare pliate pe fiecare caz in parte. Ca sa ajungi un "loverboy" nu trebuie sa fii vreun troglodit (umanoizi primitivi ce se adapteaza la viata de bezna, refuza civilizatia si chiar isi ucid bolnavii si batranii). Sunt foarte aranjati, au masini scumpe, bijuterii, fac cadouri scumpe si le sucesc mintile foarte usor acestor fetite care se indragostesc de ei.Apoi urmeaza scoaterea din tara, unde este totul pregatit. Nu poti sa o iei pe sus si sa o duci in strainatate. O duce intr-o excursie, iar acolo firul s-a rupt. Fetele sunt batute, amenintate, drogate, li se iau actele, telefoanele, si sunt trimise sa se prostitueze. Astfel, dintr-o poveste de dragoste in care fata credea, se transforma totul intr-o drama.Foarte putine fete reusesc sa scape din aceasta "caracatita". Cele care reusesc sa evadeze povestesc ce li s-a intamplat, insa sunt foarte putine dovezi, pentru ca acesti indivizi sterg urmele", a explicat colonelu de politie (r.) Liviu Chesnoiu.Psihologul spune ca autoritatile lupta foarte greu cu aceste grupari. "Sexul se vinde scump si aceste retele de trafic de carne vie sunt inrudite cu traficantii de droguri . Sunt foarte profitabile si de aici ies foarte multi bani", a mai spus psihologul criminalist.Fostul politist considera ca cel mai important in combaterea unor astfel de infractiuni de trafic de persoane autoritatile trebuie sa se axeze pe prevenire."Niciun parinte sau tutore nu trebuie sa nu stie cu cine umbla fata. Trebuie sa existe un control parental, cu cine vorbeste pe internet, trebuie sa faca in asa fel incat sa fie o comunicare intre fetite si parintii lor. Sa spuna in mare cam ce anturaj au.Trebuie sa fie foarte bine instruite si educate astfel incat sa stie clar ca nu au voie sa intre in vorba cu straini, sa se urce la ei in masini. Prietenul trebuie sa fie prezentat familiei, sa fie verificat, iar familia trebuie sa stie in permanenta unde este fetita", a mai aratat psihologul criminalist Chesnoiu.Fostul politist spune ca pentru a putea preveni acest flagel ar trebui ca toata societatea sa contribuie. "Trebuie sa li se faca educatie acasa, la scoala , la biserica. La dirigentie trebuie sa se faca ore de dirigentie, nu de matematica sau alte materii, cum se intampla acum"."Va dati seama ce inseamna sa tratezi un copil care trece printr-o astfel de trauma? Dupa ce au trecut printr-un astfel de tratamet, se declanseaza un sindrom post-traumatic. Poate sunt si drogate periodic. Aceste fete devin niste legume. Nu mai gandesc, le sunt ameninate familiile si de teama zac acolo. Unele au curajul sa spune ca se intampla, unor clienti, iar acestia anunta autoritatile. Insa acestea sunt cazuri fericite", a mai spus colonelul.Cum luptam cu traficantii de carne vie"Cum sa te lupti cu acesti indivizi? Cu ei te lupti foarte greu. Sunt cu bani, sunt organizati bine, au putere, ameninta, intimideaza, atunci trebuie sa ne gandim cum sa prevenim aceste fapte", a precizat Liviu Chesnoiu.Psihologul criminalist a mai aratat ca nici faptul ca politistii pot iesi mai devreme la pensie nu ajuta la prevenirea infractionalitatii, pentru ca ii lasa in urma pe cei tineri dar fara experienta."Ce e asta sa iesi la 40 de ani la pensie? La varsta asta esti cel mai in masura sa lupti pentru tara. Raman copiii acestia. De unde sa invete ei meserie, cel cu experienta are cazuistica, are retele de informatori, fara de care suntem in aer. Pai ce, credeti ca se prind asa infractori doar facand patrula?In 10 ani se formeaza un politist si trebuie sa aiba un model. Meseria aceasta se fura, nu te invata nimeni", a mai precizat psihologul criminalist.O banda de interlopi cunoscuti au reusit sa traficheze 30 de tinere in strainatate. Multe aveau varste cuprinse intre 15 si 17 ani. Toate au fost ademenite prin metoda "loverboy", duse in Italia, apoi obligate sa se prostitueze.Este vorba despre gruparea condusa de Raj Costache din Iasi. Acesta si sagetile sale, in vantoarea de fete, frecventau zonele din apropierea liceelor cu profil tehnologic, cafenelele, discotecile si strandul. Dupa ce identificau potentialele victime , le contactau insistent si le promiteau iubire vesnica si o viata fara de griji.Asa a cazut in plasa una dintre tinere care de la o colega de scoala a aflat ca unui tanar cu bani ii place de ea. Era Neagu Robert "Dionez", unul dintre apropiatii lui Raj si a devenit iubita lui. Traficantul a dus-o in Pacuret, "cartierul general" al gruparii infractionale.Aici, fetele erau preluate si prelucrate de Raj si de mama acestuia, iar unele, fugite de acasa sau din centre de plasament, erau gazduite si "pregatite" pentru urmatorul pas din plan: plecarea in Italia, scrie libertatea.ro "Dionez" i-a aratat fetei o casa in constructie si i-a spus ca va fi a lor, dar ca mai are nevoie de bani, ca sa o termine si sa se mute acolo, asa ca trebuie sa mearga impreuna sa munceasca in Italia.Copila a fost scoasa din tara in ziua in care mama ei l-a sunat pe interlop sa-i ceara sa o lase in pace. Pe drum i-a cerut sa rupa cartela telefonica pentru ca parintii sa nu poata sa isi dea seama unde este.A ajuns in Italia unde a fost scoasa pe strada sa se prostitueze.Dupa programul de lucru venea acasa, ii dadea bani iubitului apoi intretinea si cu el relatii sexuale. In restul timpului spala, calca, avea grija de casa unde locuiau, la fel ca o iubita adevarata. Pana venea noaptea.Uneori suna acasa de pe un numar privat dar putea vorbi doar in prezenta lui.Fata traia in teroare. Era batuta, injurata si amenintata pentru ca statea prea mult cu unii clienti.La un moment dat fata si-a sunat o prietena care a inregistrat totul si a mers la parintii ei. Desi a fost depusa o plangere la politie, nu s-a intamplat nimic pana cand fata a fost adusa in tara cu ajutorul a doi romani si a unui prieten al tatalui.Apoi copila s-a intors la traficant.Interlopul este dat acum in urmarire internationala.