Mai multe adolescente dezvaluie discutii cu tenta sexuala si propuneri indecente facute de Alexandru Cumpanasu: "Mi-a propus sa fac sex cu sotia si el sa priveasca"

"Eu te iubesc foarte mult"

Reactia lui Cumpanasu

"A venit la noi la liceu"

"Mi-a propus sa fac sex cu sotia si el sa priveasca"

"Parea un om important care vede ceva in mine"

"Nu mi-a venit sa cred"

Cumpanasu neaga acuzatiile

"Te iubesc ca cumpanasa, te iubesc ca fata de 15 ani care nu te-ai lasat si ai luptat asa cum iubesc pe toti cumpanasii si la noi a spune ca ne iubim este la ordinea zilei. A folosi iubirea ca arma este cea mai puternica pentru noi", spune Alexandru Cumpanasu, in aceasta inregistrare audio Discutia in care Cumpanasu ii spune unei minore de 15 ani "Sa stii ca eu te iubesc foarte mult" a fost inregistrata, potrivit Rise Project, in urma cu un an.Este succedata de iesirile necontrolate ale lui Cumpanasu insusi, cand comportamentul i-a fost reclamat pe cateva grupuri interne de comunicare ale "cumpanasilor".Altfel spus, explica RISE Project, derapajele lui Cumpanasu in medii vulnerabile erau stiute de mult, fiindca adolescentii cu spirit critic au arhivat glumitele sexuale ale "profului online".Politia Capitalei cerceteaza acum exact ce a ingropat Sectia 16 din sectorul 4 acum trei saptamani, pe motiv ca "aspectele nu fac obiectul niciunei fapte de natura penala." Politistii din Berceni au fost sesizati de Larisa Butnariu, o activista impotriva traficului de persoane, cu privire la agresiunile online ale lui Alexandru Cumpanasu.RISE l-a contactat pe Cumpanasu ca sa-l intrebe despre convorbirea intima cu minora. Potrivit acestuia, totul ar fi fost o strategie, pusa la cale cu acordul mamei, pentru a identifica niste clanuri criminale care o amenintau pe fata."Discutia a fost realizata in contextul hartuirii si amenintarii cu traficul de persoane a B.A. Aceasta fata a fost foarte activa pe retelele sociale, este o fata cu rezultate foarte bune la invatatura, dar a fost atat de implicata si de afectata de ceea ce s-a intamplat cu cazul Alexandrei."Miercuri seara, o tanara din Bucuresti l-a acuzat pe Alexandru Cumpanasu ca, in urma cu trei ani, pe vremea cand era minora, a fost abordata de acesta prin intermediul unui proiect, iar in timpul unei conversatii pe WhatsApp, Cumpanasu i-ar fi facut propuneri indecente. Cazul a fost prezentat de Antena 3. Tanara prezinta capturile dialogului care a avut loc pe WhatsApp cu Alexandru, asa cum era notat in telefonul ei, iar in timpul conversatiei, Cumpanasu i-ar fi propus sa intretina relatii intime cu sotia sa, Simona, in timp ce el ar fi privit scenele."Contextul e in felul urmator. Eram in clasa a XI-a, aveam 17 ani. Si dl. Cumpanasu a venit la noi la liceu, adus de unul dintre profesori, ca sa ne vorbeasca la un eveniment despre patriotism si leadership. In sala erau elevi din mai multe licee din Bucuresti si am vorbit destul de mult, i-am pus multe intrebari.Era venit acolo in calitate de director al CNMR (Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei). Eu in clasa a XI-a voiam sa ma implic in orice vedeam in fata ochilor si i-am zis ca da, vreau sa ma implic in ce proiect are el acolo. Si dupa ce am stat mai mult de vorba, din nou, eu cu el, cu sotia lui Simona, am aflat dupa aia ca e sotia lui, nu stiam cine e acea doamna, si cu alti elevi.Si am facut schimb de numere de telefon si eu, si ceilalti elevi care eram acolo cu el si a ramas ca ne facem un grup de WhatsApp cu proiectul asta, se numea. Si da, i-am dat numarul de telefon, mi-a dat el numarul de telefon...Era o zi de vineri. In seara aia mi-a dat mesajele care se vad pe screenshot-uri. Pe tot parcursul discutiei eram foarte confuza. Chiar nu intelegeam, de ce omul asa care venea ca cineva important, cineva care face niste chestii pentru Romania, ca asa s-a prezentat, de ce acum se comporta foarte dubios.Si cred ca se vede prin mesaje ca incercam sa-l trag un pic de limba, sa-mi zica exact ce vrea de la mine, ca m-a intrebat ceva de genul:Adica,, ceva de genul asta. Si i-am raspuns:Tot impingea discutia in directia asta, sa-i spun daca imi place de el. Ciudat, foarte ciudat. Nu intelegeam de ce si de unde pana unde? Chestia asta nu era in capul meu vreodata, dar in mesaje e clar ce s-a intamplat, ca se dadea la mine. I-am spus ca mie nu imi plac baietii. Si a zis:Asta e evident, despre asta vorbeam. Cea mai amuzant de ingrozitoare parte din conversatie este cand am inteles, practic, ce vrea de la mine si i-am spus pe romaneste:Iar raspunsul lui a fost:Nu se punea problema de chestia asta, i-am spus NU, dar nu fost un NU...Nu stiu...Eram atenta, nu voiam sa-l supar.Cred ca nu eram constienta de gravitatea situatiei la momentul ala, dar eram constienta ca ceva e ne-OK acolo. Am realizat ca acest om de peste 30 de ani se da la o minora. Am realizat chestia asta la finalul conversatiei si de atunci nu am mai vorbit cu el. Aia a fost! Am vorbit in seara aia si atat. Sunt sigura ca era constient ca sunt minora, in primul rand pentru ca a venit la mine la liceu si pentru ca nu stiu cati copii de clasa a XI-a sunt majori, dar mai sunt sigura si pentru ca m-a intrebat si i-am zis ca am 17 ani.Nu se pune problema ca nu stia. Cu siguranta stia. Sunt sigura ca nu sunt prima fata de 17 ani careia ii da genul asta de mesaje. E speculatie, dar daca ma intrebati personal, cred ca nu sunt singura. Nu sunt eu o exceptie. Daca tu ca om esti capabil sa faci chestia asta, cu siguranta nu te limitezi la un singur om.Cand am auzit ca Cumpanasu candideaza la presedintie, nu mi-a venit sa cred. Era ciudat si imi era scarba... Asta e cuvantul. Simteam un dezgust pentru toata situatia. Dupa cazul de la Caracal am fost foarte dezgustata. Mi s-a parut culmea...Incredibil...Nu stiu, imi e foarte greu sa imi gasesc cuvintele acum. Nu am crezut nicio secunda in sinceritatea lui. E evident ca totul e de fatada. Sinceritate nu e acolo."In replica, Alexandru Cumpanasu a facut declaratii contradictorii la Antena 3. Pe de-o parte a spus ca nu isi aminteste un astfel de dialog, iar pe de alta parte a precizat ca nu exista "o infractiune nicaieri acolo" si ca "nu aveam de unde sa stiu eu cati ani are si ce facea.""Nu stiu despre ce liceu vorbeste, este o chestiune de mai bine de doi ani de zile. Eu discutia asta nu mi-o aduc aminte, nu pot sa va confirm sau sa va infirm acest print screen pe care il vad pentru prima data.Eu niciodata nu am avut vreo intentie fata de una dintre aceste fete. (...) Daca era atat de suparata nu trebuia sa incurajeze un dialog in care se simtea lezata.Nu imi aduc aminte, o sa caut in memoria telefonului sa vad daca am asa ceva. Dar este ca si cum as cauta sa vad ce faceam la gradinita. Nu exista o infractiune nicaieri acolo, nu aveam de unde sa stiu eu cati ani are si ce facea. Dar nu-mi aduc aminte aceasta conversatie", a declarat Cumpanasu.