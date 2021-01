Afacerea "Bani pentru cetatenia americana": O femeie din Florida a fost ucisa de iubitul gelos, pentru ca era casatorita de coniventa cu un roman

Pe roman il cheama Alexandru Nicolae

Crima a avut loc acum aproape cinci ani, dar detalii s-au aflat abia acum, din dosarul ajuns in instanta . Avocatul presupusului criminal pledeaza pentru un caz de nebunie temporara si cer internarea acestuia intr-un centru de ingrijiri psihiatrice.Yusef Jamal Green i-a taiat gatul iubitei sale, Lauren Ashley White, pe 3 ianuarie 2016, in apartamentul in care femeia locuia cu chirie, considera anchetatorii, potrivit Yahoo News , citata de Stirile Pro TV. Avocatii lui Green nu contesta faptul ca si-a ucis prietena in varsta de 27 de ani, in apartamentul ei din Lake Worth. Acestia sustin insa ca barbatul nu era in deplinatatea facultatilor mintale si ar trebui sa fie inchis intr-un spital psihiatric, mai degraba, decat trimis la inchisoare pe viata. Deocamdata, el ramane in arest, iar toate procesele de crima din Florida au fost suspendate din luna martie, din cauza crizei COVID.Oribila crima a fost descoperita de bunica femeii, Ursula White Lemmens, care a venit acasa la nepoata ei, ingrijorata ca de trei zile nu mai raspundea la telefon.Bunica fetei a observat ca masina nepoatei sale nu era parcata la locul obisnuit in complexul rezidential, iar apoi a urcat si a batut la usa. Nu i-a raspuns nimeni si s-a uitat pe geam, observand inauntru o lumanare care ardea. Atunci a sunat la Politie, iar oamenii legii au patruns in locuinta si au gasit victima intr-o balta de sange, cu gatul taiat.Victima locuia cu iubitul ei iar acesta a devenit gelos dupa ce a aflat de casatoria pe bani cu cetateanul roman, care se numeste Alexandru Nicolae.Criminalistii au mai descoperit un jurnal, in care presupusul criminal scrisese ca iubita lui ii este infidela.Bunica femeii i-a spus unui detectiv ca nepoata ei era casatorita cu un cetatean roman pe nume Alexandru Nicolae pentru bani, in ciuda faptului ca traia cu Jamal Green.Iubitul femeii descoperise recent documente despre casatoria secreta, a spus bunica. Ea a mai relatat ca nepoata ei ii spusese ca iubitul a amenintat-o ca va chema autoritatile de imigrare si o va raporta daca il paraseste.